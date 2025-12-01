Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den İddialı Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Tahmini

Merhaba Arkadaşlar. 1 Aralık Pazartesi saat 20:00’da Fenerbahçe’nin kendi stadında oynanacağı bir derbi maçı olacak. Eee malum yıllarca derbi maçlarının astrolojik analizini yaptığım için, bu maçta da el atayım dedim. Diğer derbi maç analizlerini okuyanlar, takip edenler bilecekler ki, bu tamamen amatör ve deneysel bir çalışma. Tutar- tutmaz, bu konuda bana güvenmeyin! Zira hayatımda 90dk maç izlemişliğim yok : ) Yıllar içinde güzel bir deneme gelişti sadece… Bazen şok edici derece de tutarlı dakikasına varana kadar sonuçlar çıkıyor, bazen de tırt valla… Burada ki mekanizmayı henüz tam olarak çözemedim. Bu yazıyı deneme, eğlence aracı olarak düşünün. Sonuçtan ziyade süreci anlatmaya çalışacağım. Şimdi ekte derbi’nin başladığı anın doğum haritasını göreceksiniz.

Haritaya baktığımızda, Fenerbahçe’yi ilk dakikalar Yengeç burcu sembolize ediyor,

Galatasaray’ı ise Oğlak burcu sembolize ediyor.

Önce Fenerbahçe açısından oyunu değerlendirelim;

Fenerbahçe için maçın başladığı dakikalar Yengeç burcu temsil etmektedir. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajını duygusal bir atmosferle birleştirdiğini gösteriyor. Stadyumda yoğun bir koruma ve sahiplenme enerjisi olabilir maç esnasında. Fenerbahçeyi temsil eden alanda Jüpiter bulunmakta retro hali ile. Jüpiter Yengeç burcunda yücelir. Fenerbahçe'nin sahaya muazzam bir özgüvenle, belki de 'büyüklük' taslayarak çıkacağını gösterir. Takımın potansiyeli ve şansı normalden çok daha yüksek görünüyor. Ama retro olması Jüpiter’in; takımın çok güçlü olduğunu ancak bu gücü doğru kullanamayabileceğini anlatır. Çok net pozisyonların harcanması, aşırı özgüvenden kaynaklı hatalar, nasıl olsa yeneriz rehaveti veya takımın geçmişteki bir taktiğe/oyuncuya geri dönmesi gibi bir etki yaratabilir. Ayrıca Jüpiter yabancıları anlatır; retro olması yabancı oyuncuların bir ihtimal istenen performansı göstermekte zorlanması, takımı yeteri kadar sahiplenememesi gibi bir etki de verebilir.

Yengeç burcunun yöneticisi Ay Koç'ta ve 10. Evde. takımın tek hedefinin zafer ve prestij olduğunu gösterir. Ay Koç'ta sabırsız, fevri ve saldırgandır. Fenerbahçe maça bekleyerek değil, saldırarakbaşlayabilir. Çok yüksek bir tempo, fiziksel mücadele ve hırs görebiliriz. Ay Koç'ta düşünmeden hareket etmeyi getirir. Bu da erken kart görme riskini veya savunma güvenliğini bırakıp şuursuzca saldırmayı işaret edebilir. Fenerbahçe cephesi; Çok istekli, çok güçlü ama hata yapmaya müsait duruyor. Ay’ın Koç burcunda olması; saldırgan ve kavgacı bir enerjiye de işaret edebilir. İnşallah maç sakin sakin, sportmence, tatlı tatlı oynanır biter…

Galatasaray açısından değerlendirdiğimizde ise maçı;

Galatasaray’ı Oğlak burcu temsil ediyor. Oğlak; disiplin, katı savunma ve sabır demektir. Fenerbahçe'nin o ilk baştaki yoğun baskısını karşılamak için adeta bir duvar örme niyeti olabilir. Oğlak burcunun yöneticisi Satürn ise haritada Balık burcunda ve Galatasaray’a göre 4. Evde yer almakta. Satürn, Balık burcunda asalet olarak çok güçlü değildir (Peregrine/Ziyaretçi durumunda olabilir). Bu durum, Galatasaray'ın oyun planında bazı belirsizlikler olabileceğini veya kaotik bir savunma yapabileceğini gösterir. Satürn'ün Balıktaki bu hali, konsantrasyon kaybı veya savunma hattında anlaşmazlıklar (birbirine bırakma) riskini doğurabilir. Satürn’ün 4. Evde yer alması; savunma hattını ve oyunu kilitlemeyi temsil eder. Satürn zaten doğası gereği kısıtlayıcıdır. Onu bir de haritanın en dibinde (4. ev) görmek; Galatasaray'ın tamamen savunma güvenliğine odaklanacağını, oyunu kendi yarı sahasında kabul edeceğini, tempoyu düşüreceğine işaret edebilir.