Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den İddialı Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Tahmini

Oğuzhan Kaya
01.12.2025 - 16:18

Tüm Türkiye lider Galatasaray ve onu bir puan geriden takip eden Fenerbahçe'nin oynayacağı derbiye kilitlendi. Lig yarışının en kritik virajlarından olan derbide Galatasaray avantajını korumak Fenerbahçe ise yeni lider olmak için sahaya çıkacak. Tüm ülkenin merakla beklediği derbi hakkında başta spor yorumcuları olmak üzere pek çok kişi tahminde bulundu. Ünlü astrolog Dinçer Güner ise Fenerbahçe Galatasaray maçı hakkında bazı kehanetlerde bulundu. Maçı dakika dakika uzmanlık alanına göre analiz etti.

Dinçer Güner'in yaptığı paylaşım şöyle;

Merhaba Arkadaşlar. 1 Aralık Pazartesi saat  20:00’da   Fenerbahçe’nin kendi stadında oynanacağı bir derbi maçı olacak. Eee malum yıllarca derbi maçlarının astrolojik analizini yaptığım için, bu maçta da el atayım dedim. Diğer derbi maç analizlerini okuyanlar, takip edenler bilecekler ki, bu tamamen amatör ve deneysel bir çalışma. Tutar- tutmaz, bu konuda bana güvenmeyin! Zira hayatımda 90dk maç izlemişliğim yok : ) Yıllar içinde güzel bir deneme gelişti sadece… Bazen şok edici derece de tutarlı dakikasına varana kadar sonuçlar çıkıyor, bazen de tırt valla… Burada ki mekanizmayı henüz tam olarak çözemedim. Bu yazıyı deneme, eğlence aracı olarak düşünün. Sonuçtan ziyade süreci anlatmaya çalışacağım.  Şimdi ekte derbi’nin başladığı anın doğum haritasını göreceksiniz.

Haritaya baktığımızda, Fenerbahçe’yi ilk dakikalar Yengeç burcu sembolize ediyor,

Galatasaray’ı ise Oğlak burcu sembolize ediyor.

Önce Fenerbahçe açısından oyunu değerlendirelim;

Fenerbahçe için maçın başladığı dakikalar Yengeç burcu temsil etmektedir. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajını duygusal bir atmosferle birleştirdiğini gösteriyor. Stadyumda yoğun bir koruma ve sahiplenme enerjisi olabilir maç esnasında. Fenerbahçeyi temsil eden alanda Jüpiter bulunmakta retro hali ile. Jüpiter Yengeç burcunda yücelir. Fenerbahçe'nin sahaya muazzam bir özgüvenle, belki de 'büyüklük' taslayarak çıkacağını gösterir. Takımın potansiyeli ve şansı normalden çok daha yüksek görünüyor. Ama retro olması Jüpiter’in; takımın çok güçlü olduğunu ancak bu gücü doğru kullanamayabileceğini anlatır. Çok net pozisyonların harcanması, aşırı özgüvenden kaynaklı hatalar, nasıl olsa yeneriz rehaveti veya takımın geçmişteki bir taktiğe/oyuncuya geri dönmesi gibi bir etki yaratabilir. Ayrıca Jüpiter yabancıları anlatır; retro olması yabancı oyuncuların bir ihtimal istenen performansı göstermekte zorlanması, takımı yeteri kadar sahiplenememesi gibi bir etki de verebilir.

Yengeç burcunun yöneticisi Ay Koç'ta ve 10. Evde. takımın tek hedefinin zafer ve prestij olduğunu gösterir. Ay Koç'ta sabırsız, fevri ve saldırgandır. Fenerbahçe maça bekleyerek değil, saldırarakbaşlayabilir. Çok yüksek bir tempo, fiziksel mücadele ve hırs görebiliriz. Ay Koç'ta düşünmeden hareket etmeyi getirir. Bu da erken kart görme riskini veya savunma güvenliğini bırakıp şuursuzca saldırmayı işaret edebilir. Fenerbahçe cephesi; Çok istekli, çok güçlü ama hata yapmaya müsait duruyor. Ay’ın Koç burcunda olması; saldırgan ve kavgacı bir enerjiye de işaret edebilir. İnşallah maç sakin sakin, sportmence, tatlı tatlı oynanır biter…

Galatasaray açısından değerlendirdiğimizde ise maçı;

Galatasaray’ı Oğlak burcu temsil ediyor. Oğlak; disiplin, katı savunma ve sabır demektir. Fenerbahçe'nin o ilk baştaki yoğun baskısını karşılamak için adeta bir duvar örme niyeti olabilir. Oğlak burcunun yöneticisi Satürn ise haritada Balık burcunda ve Galatasaray’a göre 4. Evde yer almakta. Satürn, Balık burcunda asalet olarak çok güçlü değildir (Peregrine/Ziyaretçi durumunda olabilir). Bu durum, Galatasaray'ın oyun planında bazı belirsizlikler olabileceğini veya kaotik bir savunma yapabileceğini gösterir. Satürn'ün Balıktaki bu hali, konsantrasyon kaybı veya savunma hattında anlaşmazlıklar (birbirine bırakma) riskini doğurabilir. Satürn’ün 4. Evde yer alması; savunma hattını ve oyunu kilitlemeyi temsil eder. Satürn zaten doğası gereği kısıtlayıcıdır. Onu bir de haritanın en dibinde (4. ev) görmek; Galatasaray'ın tamamen savunma güvenliğine odaklanacağını, oyunu kendi yarı sahasında kabul edeceğini, tempoyu düşüreceğine işaret edebilir.

Güner'in ilk yarı analizi şöyle;

Bunların hepsi oyun başlangıcı motivasyonu. Peki dakika dakika ilerleyelim bakalım karşımıza neler çıkacak. Yukarıdaki tablo değişecek m?

20:07 itibari ile GS’nin göstergesi olan Satürn; 4. Evden çıkacak ve 3. Eve geçiş yapacak. Defans hattında kademe hataları, oyuncuların birbirini duymaması, yerleşim hataları veya konsantrasyonun dağılması gibi bir etki verebilir. Takım içi pas trafiğinde tıkanıklıklar başlayabilir.  Galatasaray topu ileri taşımakta zorlanabilir, kendi yarı sahasından çıkarken (3. ev yakın çevredir) kritik top kayıpları yapabilir.

20:18- 20:20 arası çok tartışmalı, çok belirsiz, çok net olmayan bir durumdan dolayı hatalı bir karar, gerçekçi olmayan karar..vs Hayal kırıklığı yaratan bir durumun olması. Tam bu dakikalarda Neptün haritnın tepe noktasında olacak. Fenerbahçe o dakikalarda maçı önde götürüyor olsa bile, bir anda oyunun kontrolünü kaybedebilir. Neptün, 10. evdeki o net başarıyı sulandırabilir. Takım bir anda konsantrasyonunu kaybedebilir, beklenmedik, tuhaf bir gol yiyebilir.

Neptün görüşü kısıtlayan sis demektir. MC üzerindeki bu geçiş, maçın yönetiminde veya skor tabelasında büyük bir karmaşayı anlatabilir. Tartışmalı bir penaltı, kırmızı krt..vs gibi bişi de olabilir. Şuan bildiğin tüm spor terimlerini kullandım 😊) Oyunun bir anda sislenmesi gibi düşünün. Bu dakikalar GS tarafına yarayabilir kısaca.

Yani 20:18 ile 20:22 arasında bir şeyler olacak ve oyunun gidişatı değişecek. Ama burada asıl konu oyunculardan çok sanki hakem/hakemlerle ilgili mesele.

20:27 ile 20:35 arası bir yerde Ay ile Jüpiter arasında ki sert açı keskinleşecek. FB açısından bu; istediğini kolayca alamama demek olabilir. Top direkten dönebilir, çizgiden çıkarılabilir veya oyuncular inanılmaz bir gol kaçırabilir. Fenerbahçe çok zorlanacak, belki saç baş yolduracak bir hata yapacak (Retro Jüpiter) ama Jüpiter Ay'ı ağırladığı için, top bir şekilde o çizgiyi geçebilir. Bu, ite kaka atılan bir golü veya karambolden çıkan bir sonucu gösterebilir. (Kendi kalesine atmaz inşallah) Bir golün iptal edilip sonra tekrar verilmesi, penaltının kaçıp tekrar edilmesi veya bir oyuncunun hatasını telafi etmesi gibi ikinci şans durumlarını gösterebilir.

GS açısından baktığımızda bu dakikalara; Galatasaray'ın rakibini durdurmak için çok büyük efor sarf edeceğini, belki de kaderine karşı direneceğini gösterebilir.

İlk yarı biraz daha böyle bir tablo var gibi. Şimdi ikinci yarıya bakalım, ikinci yarının saat 21:00’da başlayacağını varsayarak…

"Maçın yankısı günlerce sürecek"

İkinci yarıda haritanın aksları değişiyor. 21.15 itibari ile bu değişim başlıyor. Artık FB’yi Aslan burcu- GS’yi ise Kova burcu temsil ediyor. Yeni dinamiklerle haritayı incelediğimizde ise;

Fenerbahçe, Yengeç'in o korumacı ve duygusal halinden sıyrılıp, Aslan burcunun özgüvenli, baskın ve gösterişli kimliğine bürünüyor. Aslan burcunun yönetici gezegeni olan Güneş ise haritada 5. Evde ve yay burcunda duruyor. Takımın enerjisi, temposu ve inancı tavan yapar. Fenerbahçe ikinci yarıda sadece kazanmak değil, göze hoş gelen, ofansif bir futbol oynamak isteyebilir. Fenerbahçe ikinci yarıda skoru artırmaya, riskli ama estetik şutlar çekmeye ve taraftarı coşturmaya odaklanabilir. Takım adeta eğlenerek oynayabilir. Eğer ilk yarıda gol buldularsa, ikinci yarıda farka gitmek isteyebilirler.

GS açısından baktığımızda ise Kova burcu karşımıza çıkıyor hem de Pluton ile beraber. İşin içinde özellikle Pluton olduğu için; o takım için durum futbol maçı' olmaktan çıkar, bir ölüm-kalım savaşına dönüşür. Mücadele devleşir, kocaman olur. Galatasaray ikinci yarıda sahaya muazzam bir hırsla ama bir o kadar da güçlü bir enerjiyle çıkabilir. Pluto; baskı kurmayı ve rakibi psikolojik olarak çökertmeyi temsil eder. Galatasaray taktiksel olarak tamamen başkalaşım geçirebilir. Kaybedecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi, gözü kara bir saldırı (veya savunma sertliği) görebiliriz.

21:17 civari da bir gol durumu söz konusu olabilir. Galatasaray, kimsenin beklemediği, sürpriz, şok edici etkisi olan belki de fizik kurallarına aykırı tuhaf bir gol bulabilir.

Özellikle 21:22 civarı kırmızı kart gibi bir durum olabilir. Sahada kavga, sert tartışmalar bir ihtimal olabilir.

21:53 gibi de bir gol pozisyonu söz konusu olabilir, bu dakikalar sanırım uzatma dakikaları olur. Bu gol FB’nin atabileceği bir gol ihtimali olabilir.

Ben sonucu bilmiyorum, gidişatı analiz edebiliyorum.

Normalde çok daha detaylı yazarım ama kafamı bu kadar toplayabildim, kişisel koşturmalarım çok fazla. En başta da dediğim gibi bu çok deneysel bir çalışma, lütfen küfür etmeyin, engelliyorum küfür edenler.

Not: takım tutmuyorum…

Not: 2 bu maçın yankısı günlerce sürecek gibi gözüküyor..

Oğuzhan Kaya
