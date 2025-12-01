onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
, Galatasaray
Fenerbahçe-Galatasaray'ın Karşılaşacağı Derbi Gününde U19'da Kavga Vardı

Fenerbahçe-Galatasaray'ın Karşılaşacağı Derbi Gününde U19'da Kavga Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 17:40

U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Akşamki maç öncesi büyük bir rekabete sahne olan U19 derbisinin sonunda ise istenmeyen görüntüler vardı. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu.

Çıkan kavga esnasında Galatasaraylı bir futbolcunun Fenerbahçeli rakibine yumruk attığı da görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maç sonunda o anlar sosyal medyada da tartışıldı.

Akşamki derbi öncesi yaşananlar rekabete de gölge düşürdü.

Akşamki derbi öncesi yaşananlar rekabete de gölge düşürdü.

İki takım arasında derbiler gergin geçerken bu hafta oynanacak derbi için iki takım arasında daha sakin bir gündem vardı. Ancak bugün U19 liginde yaşananlar spor severleri hayli düşündürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın