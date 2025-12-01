Fenerbahçe-Galatasaray'ın Karşılaşacağı Derbi Gününde U19'da Kavga Vardı
U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Akşamki maç öncesi büyük bir rekabete sahne olan U19 derbisinin sonunda ise istenmeyen görüntüler vardı. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu.
Çıkan kavga esnasında Galatasaraylı bir futbolcunun Fenerbahçeli rakibine yumruk attığı da görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maç sonunda o anlar sosyal medyada da tartışıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akşamki derbi öncesi yaşananlar rekabete de gölge düşürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın