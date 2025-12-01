Fenerbahçe-Galatasaray'ın Karşılaşacağı Derbi Gününde U19'da Kavga Vardı

U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Akşamki maç öncesi büyük bir rekabete sahne olan U19 derbisinin sonunda ise istenmeyen görüntüler vardı. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu.

Çıkan kavga esnasında Galatasaraylı bir futbolcunun Fenerbahçeli rakibine yumruk attığı da görüldü.