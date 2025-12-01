Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Kerem Aktürkoğlu'na Paralı Protesto
Galatasaray taraftarları, yaz döneminde Fenerbahçe’ye transfer olan eski yıldızları Kerem Aktürkoğlu’nu Kadıköy’deki derbide protesto etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, tezahüratlarla tepkilerini göstermeye hazırlanırken Kerem'in resminin olduğu sahte paralar da tribünde yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem'e özel para bastırdılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem, Galatasaray formasıyla parlamış ve Avrupa'ya transfer olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın