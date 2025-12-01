onedio
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Kerem Aktürkoğlu'na Paralı Protesto

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 19:30

Galatasaray taraftarları, yaz döneminde Fenerbahçe’ye transfer olan eski yıldızları Kerem Aktürkoğlu’nu Kadıköy’deki derbide protesto etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, tezahüratlarla tepkilerini göstermeye hazırlanırken Kerem'in resminin olduğu sahte paralar da tribünde yer aldı.

Kerem'e özel para bastırdılar.

Süper Lig 14. haftasında liderlik mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray taraftarları, derbide Kerem Aktürkoğlu’nu protesto etmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncularının fotoğrafını taşıyan sahte 100 dolarlar bastırarak tepkilerini gösterecek.

Kerem, Galatasaray formasıyla parlamış ve Avrupa'ya transfer olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında transfer olmuştu. Bu yaz ise milli futbolcu, Fenerbahçe’ye 22,5 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
