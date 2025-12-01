Önder Özen, Okan Buruk'un Osimhen-Icardi Değişikliğini Eleştirdi

Kadıköy'de oynanan maçta Galatasaray son dakikada yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Tedesco'nun hamleleri yorumcular tarafından beğenilirken, kısıtlı yedek kulübesi sebebiyle Okan Buruk'un seçenekleri sınırlıydı. Ancak 89.dakikada Osimhen - Icardi değişikliği bazı isimlerin tepkisini çekti.

Bu değişikliği eleştirenlerden biri de Neospor yorumcusu Önder Özen oldu. Özen, 'Osimhen’in çıkması bir hataydı. Bir kişinin gönlünü yapmayacaksın. Milyonlarca Galatasaray taraftarı var onların gönlü olacak. Puan tabelasında senin gönlün olacak.' diyerek Icardi tercihini eleştirdi. Program partneri Serdar Ali Çelikler ise 'O bence galibiyet primi değişikliği' diyerek farklı bir iddiayı gündeme getirdi.

Kaynak