Seçil Erzan Davasında Karar Açıklandı: 102 Yıl Hapis Cezası Aldı
Yüksek kazanç vaadiyle, aralarında Fatih Terim ve Arda Turan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Erzan’ı 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki banka yöneticisi beraat etti, Erzan'a hapis ve para cezası verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın