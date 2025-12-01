Seçil Erzan Davasında Karar Açıklandı: 102 Yıl Hapis Cezası Aldı

Banka şube müdürü Seçil Erzan’ın, yüksek kazanç vaat ederek aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddialarına ilişkin yargılama bugün devam etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken duruşma salonunun kapasite yetersizliği nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Tutuklu sanık Seçil Erzan, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Erzan, savunmasında Süleyman Aslan ile birlikte hareket ettiğini, bazı kişilerden aldığı paraların miktarını ve şartlarını ayrıntılı şekilde anlattı. “Fon” adı altında herhangi bir sistem kurmadığını, futbol camiasından kimseyi bu fonlara yönlendirmediğini belirten Erzan, bazı kişilere verilen paraların kendisi tarafından elden teslim edildiğini ve kimseyi ikna etmediğini savundu. Ayrıca, DenizBank’ın kamera kayıtlarıyla iddiaların incelenebileceğini ifade etti.

Duruşmada mahkeme, Seçil Erzan’a 102 yıl 2 ay hapis ve 753 bin lira para cezası verdi. Eski DenizBank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.