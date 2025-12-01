Telefondaki Sessiz Tuzağa Karşı Dikkatli Olun: Sakın "Alo" Demeyin
Siber dolandırıcılar, vatandaşları hedef alan yeni bir tuzak olarak 'sessiz çağrı' yöntemini kullanıyor. Bilinmeyen yabancı numaralardan yapılan yanıtsız aramalar, uzmanlara göre kimlik avı (vishing) saldırılarının ilk adımını oluşturuyor. Siber güvenlik uzmanları, aramaya cevap verildiğinde sessizlikle karşılaşılırsa “Alo” veya “Efendim” gibi kelimelerin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Siber güvenlik uzmanları yeni tehlikeye karşı uyarıyor.
Sessiz çağrılar neden tehlikeli?
Sesiniz montajlanabilir.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
