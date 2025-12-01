Telefondaki Sessiz Tuzağa Karşı Dikkatli Olun: Sakın "Alo" Demeyin

Dolandırıcıların en sık kullandığı tuzaklardan biri “sessiz arama” yöntemi. Bilinmeyen bir numaradan gelen çağrıya cevap verildiğinde hattın ucunda hiçbir ses duyulmuyor. Kullanıcı “Alo” ya da “Efendim” gibi bir tepki verdiği anda arama aniden sonlandırılıyor. Bu yöntemle dolandırıcılar, numaranın aktif ve görüşmeye açık olduğunu tespit ederek daha kapsamlı kimlik avı saldırıları için listeye ekliyor.