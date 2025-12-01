onedio
Telefondaki Sessiz Tuzağa Karşı Dikkatli Olun: Sakın "Alo" Demeyin

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 18:23

Siber dolandırıcılar, vatandaşları hedef alan yeni bir tuzak olarak 'sessiz çağrı' yöntemini kullanıyor. Bilinmeyen yabancı numaralardan yapılan yanıtsız aramalar, uzmanlara göre kimlik avı (vishing) saldırılarının ilk adımını oluşturuyor. Siber güvenlik uzmanları, aramaya cevap verildiğinde sessizlikle karşılaşılırsa “Alo” veya “Efendim” gibi kelimelerin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Siber güvenlik uzmanları yeni tehlikeye karşı uyarıyor.

Siber güvenlik uzmanlarına göre dolandırıcıların kullandığı bu yeni yöntem, “vishing” yani sesli oltalama saldırılarının hazırlık aşamasını oluşturuyor. Dolandırıcılar, önce sessiz çağrılara yanıt veren ve konuşmaya eğilimli kişileri belirliyor. Ardından aktif olduğu doğrulanan bu numaralar, banka görevlisi, kargo çalışanı ya da kamu kurumu temsilcisi gibi sahte kimliklerle yapılacak sonraki aramalarda hedef olarak kullanılıyor.

Sessiz çağrılar neden tehlikeli?

Dolandırıcıların en sık kullandığı tuzaklardan biri “sessiz arama” yöntemi. Bilinmeyen bir numaradan gelen çağrıya cevap verildiğinde hattın ucunda hiçbir ses duyulmuyor. Kullanıcı “Alo” ya da “Efendim” gibi bir tepki verdiği anda arama aniden sonlandırılıyor. Bu yöntemle dolandırıcılar, numaranın aktif ve görüşmeye açık olduğunu tespit ederek daha kapsamlı kimlik avı saldırıları için listeye ekliyor.

Sesiniz montajlanabilir.

Uzmanlar, dolandırıcıların ses kayıtlarını montajlayarak onay alınmış gibi gösterme ihtimaline karşı telefonda “Evet” demekten kesinlikle kaçınılmasını öneriyor. Ayrıca tek çaldırılıp kapanan numaraların geri aranmasının da tehlikeli olduğu, bu yöntemle kullanıcıların yüksek tarifeli hatlara yönlendirilebildiği uyarısı yapılıyor. Arayan kişinin adı veya T.C. kimlik numarasını bilmesi de onun resmi bir kurum temsilcisi olduğunu kanıtlamıyor. Bu nedenle vatandaşlara, güvenlik uygulamaları kullanmaları, şüpheli numaraları engellemeleri ve durumu resmi kurumlara bildirmeleri tavsiye ediliyor.

