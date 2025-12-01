Area Araştırma'nın Çalışmasına Göre En Beğenilen Televizyon Yorumcuları Belli Oldu

Sosyal medyayla birlikte gündem hakkında yorum veya analiz yapan kişiler çoğalsa da televizyon kanalları bu alanda hala çok güçlü. Özellikle haber kanallarıyla ekrana gelen yorumcular ülkedeki gündemin büyük çoğunluğunu belirliyor, haberleri ve ortaya attıkları iddialarla sektörlerine yön veriyor. TV yorumcularının bu kadar etkili olmasından ötürü Area Araştırma açık uçlu bir şekilde en çok beğenilen TV yorumcularını vatandaşa sordu. Birinci olan İsmail Saymaz, X hesabı üzerinden izleyenlere teşekkür etti.