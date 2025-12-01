onedio
Area Araştırma'nın Çalışmasına Göre En Beğenilen Televizyon Yorumcuları Belli Oldu

Area Araştırma'nın Çalışmasına Göre En Beğenilen Televizyon Yorumcuları Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.12.2025 - 15:54

Sosyal medyayla birlikte gündem hakkında yorum veya analiz yapan kişiler çoğalsa da televizyon kanalları bu alanda hala çok güçlü. Özellikle haber kanallarıyla ekrana gelen yorumcular ülkedeki gündemin büyük çoğunluğunu belirliyor, haberleri ve ortaya attıkları iddialarla sektörlerine yön veriyor. TV yorumcularının bu kadar etkili olmasından ötürü Area Araştırma açık uçlu bir şekilde en çok beğenilen TV yorumcularını vatandaşa sordu. Birinci olan İsmail Saymaz, X hesabı üzerinden izleyenlere teşekkür etti.

Gazetecilik, muhabirlik ve yazarlık yönü de olan İsmail Saymaz %92 ile en çok beğenilen yorumcu oldu.

Gazetecilik, muhabirlik ve yazarlık yönü de olan İsmail Saymaz %92 ile en çok beğenilen yorumcu oldu.

Onu SZC TV'den %8.2 ile Yılmaz Özdil izledi. HaberTürk'ten tanıdığımız Nasuhi Güngör %8 ile Özdil'i takip ederken tecrübeli gazeteci Fikret Bila ise %6.6 beğeni oranında kaldı. Özlem Gürses ise en çok beğenilen kadın TV yorumcusu oldu.

Listenin tam hali böyle

Listenin tam hali böyle

Deniz Zeyrek, Ahmet Hakan, Zafer Şahin ve Cem Küçük gibi ünlü isimlerin olduğu listeye Uğur Dündar gibi deneyimli isimler de girdi. Ankete katılan vatandaşların %14'ü ise listede olmayan isimleri seçti.

