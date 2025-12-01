"Besleme Yasağı" Sonrası 150 Avukat İstanbul Valiliğiyle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
İstanbul Valiliği’nin sokak köpeklerinin beslenmesini yasaklaması üzerine hayvanseverler Kadıköy’de toplanarak karara karşı ses yükseltti. Eyleme Seren Serengil ile Dilan Çıtak da katılarak açıklamalarda bulundu. Bu arada, yaklaşık 150 avukatın söz konusu yasak nedeniyle İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Valilikten sokak köpekleriyle ilgili bir genelge yayımlandı.
Hayvanseverler Pazar günü Kadıköy'de bu karara tepki gösterdi.
Konuşmacılar arasında Dilan Çıtak da vardı.
150 avukat valiliğin bu kararıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Açıklamaya çocuklarını akran zorbalığıyla kaybeden aileler de katıldı.
