"Besleme Yasağı" Sonrası 150 Avukat İstanbul Valiliğiyle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Dilan Çıtak, etkinliğe sanatçı kimliğiyle değil, vicdanıyla hareket eden bir birey olarak katıldığını söyledi. Konunun siyasetle ilgisi olmadığını, sesi çıkmayan canlıların aç olup olmadığını sormanın insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Besleme yasağını “vicdana konulmuş büyük bir engel” olarak nitelendiren Çıtak, bu kararın insanları görmemeye, duymamaya ve hissetmemeye zorladığını belirterek bunun vicdani bir saldırı olduğunu ifade etti.