"Besleme Yasağı" Sonrası 150 Avukat İstanbul Valiliğiyle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 18:04

İstanbul Valiliği’nin sokak köpeklerinin beslenmesini yasaklaması üzerine hayvanseverler Kadıköy’de toplanarak karara karşı ses yükseltti. Eyleme Seren Serengil ile Dilan Çıtak da katılarak açıklamalarda bulundu. Bu arada, yaklaşık 150 avukatın söz konusu yasak nedeniyle İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak - OdaTv

Valilikten sokak köpekleriyle ilgili bir genelge yayımlandı.

İstanbul Valiliği, “Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında” başlıklı bir genelge yayımlayarak sokak köpeklerinin kontrolsüz şekilde beslenmesini yasakladığını duyurdu. Kararın gerekçesinde, haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın önüne geçilmesi, çevresel kirlilik ve ekolojik dengenin korunması ile halk sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek risklerin azaltılması gösterildi.

Hayvanseverler Pazar günü Kadıköy'de bu karara tepki gösterdi.

Karara tepki gösteren hayvanseverler, İstanbul Valiliği önünde yaptıkları açıklamaların ardından 30 Kasım Pazar günü Kadıköy’de yeniden toplandı. Etkinliğe katılan Seren Serengil, Avrupa’daki sokak hayvanı uygulamalarının Türkiye’yle karşılaştırılamayacağını belirterek, orada hayvanların sıcak ve güvenli alanlarda tutulup sahiplendirildiğini söyledi. Ayrıca iş yerleri ve mahallelerde bakılan köpeklerin çiplenmesi gerektiğini hatırlattı. Serengil, diğer sanatçılara da çağrıda bulunarak açıklamaya destek vermeye davet etti.

Konuşmacılar arasında Dilan Çıtak da vardı.

Dilan Çıtak, etkinliğe sanatçı kimliğiyle değil, vicdanıyla hareket eden bir birey olarak katıldığını söyledi. Konunun siyasetle ilgisi olmadığını, sesi çıkmayan canlıların aç olup olmadığını sormanın insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Besleme yasağını “vicdana konulmuş büyük bir engel” olarak nitelendiren Çıtak, bu kararın insanları görmemeye, duymamaya ve hissetmemeye zorladığını belirterek bunun vicdani bir saldırı olduğunu ifade etti.

150 avukat valiliğin bu kararıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Valiliği’nin besleme yasağına karşı çıkan 150 avukat, Valilik hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, sahipsiz hayvanları beslemenin hem bir hak hem de görev olduğu vurgulanarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine atıf yapıldı. Kanuna göre hayvanların korunması, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemlerin alınması zorunlu olup, yaşam alanları hastane, okul veya sokak gibi yer ayrımı yapılmaksızın her yerde korunmalıdır.

Açıklamaya çocuklarını akran zorbalığıyla kaybeden aileler de katıldı.

Açıklamaya, çocukları şiddet ve akran zorbalığı nedeniyle yaşamını yitiren veya hayatta kalma mücadelesi veren aileler de katıldı. Konuşmacı, 76 ailenin bir araya geldiği bir platform kurulduğunu belirterek, mevcut cezaların caydırıcı olmadığını vurguladı ve 18 yaş altı birçok çocuğun da aralarında bulunduğu yaşamını yitiren veya mücadele veren çocukların isimlerini tek tek saydı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
