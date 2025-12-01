Papa 14. Leo’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Helikopter Teşekkürü: Ziyaretimiz "Büyük Bir Başarı" Oldu
Türkiye ziyaretini başarıyla tamamlayarak Lübnan’a geçen Papa 14. Leo, seyahatinin temel amacının “bölge genelinde barışı teşvik etmek” olduğunu vurguladı ve bu süreçte Türkiye’nin kritik bir rol oynayabileceğini belirtti. İstanbul-Beyrut uçuşunda gazetecilerle bir araya gelen Papa, Türkiye’de geçirdiği günleri “Muhteşem bir deneyim ve büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, ziyaretin kusursuz ilerlemesine katkı sağlayan herkese minnettarlığını ifade etti.
Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel teşekkürlerini iletirken, sağlanan “şahsi helikopterine, çok sayıda ulaşım aracına, organizasyona, vs.” dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Filistin-İsrail ve Rusya-Ukrayna meselelerini ele aldıklarını açıklayan Papa Leo, Filistin konusunda “iki devletli çözüm” önerisini desteklediklerini yineledi.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
