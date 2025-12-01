onedio
Papa 14. Leo’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Helikopter Teşekkürü: Ziyaretimiz "Büyük Bir Başarı" Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 17:07

Türkiye ziyaretini başarıyla tamamlayarak Lübnan’a geçen Papa 14. Leo, seyahatinin temel amacının “bölge genelinde barışı teşvik etmek” olduğunu vurguladı ve bu süreçte Türkiye’nin kritik bir rol oynayabileceğini belirtti. İstanbul-Beyrut uçuşunda gazetecilerle bir araya gelen Papa, Türkiye’de geçirdiği günleri “Muhteşem bir deneyim ve büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, ziyaretin kusursuz ilerlemesine katkı sağlayan herkese minnettarlığını ifade etti.

Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel teşekkürlerini iletirken, sağlanan “şahsi helikopterine, çok sayıda ulaşım aracına, organizasyona, vs.” dikkat çekti.

Papa’nın yurtdışı seyahatlerinin “devlet ziyareti” niteliği taşıması nedeniyle, organizasyon ve bazı masrafların iki ülke tarafından desteklenmesi standart bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Mayıs ayında göreve seçildikten sonraki ilk yurt dışı seyahatinde Türkiye ve Lübnan’ı seçen Papa, kendisini “bir nevi barış elçisi” olarak tanımladı. Türkiye’nin, bu barış temasında önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Türkiye’nin büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olmasına rağmen, Hristiyan ve farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşayabilmesi olgusunun, tüm dünya için aranan bir model olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Filistin-İsrail ve Rusya-Ukrayna meselelerini ele aldıklarını açıklayan Papa Leo, Filistin konusunda “iki devletli çözüm” önerisini desteklediklerini yineledi.

İsrail'in bu çözümü hala kabul etmemesine rağmen, bunun çatışmayı bitirebilecek tek adil çözüm olduğunu savundu.

Papa, hem İsrail’in hem de Filistin’in dostu olarak, arabuluculuk rolü üstlenmeye çalıştıklarını ve Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini ekledi.

Ukrayna krizi hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Ukrayna ve ABD başkanlarıyla olan ilişkilerinin diyaloğa ve ateşkese yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi. Papa’nın bu barış odaklı mesajları, uluslararası basında geniş yer buldu.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
