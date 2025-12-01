Papa 14. Leo’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Helikopter Teşekkürü: Ziyaretimiz "Büyük Bir Başarı" Oldu

Papa’nın yurtdışı seyahatlerinin “devlet ziyareti” niteliği taşıması nedeniyle, organizasyon ve bazı masrafların iki ülke tarafından desteklenmesi standart bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Mayıs ayında göreve seçildikten sonraki ilk yurt dışı seyahatinde Türkiye ve Lübnan’ı seçen Papa, kendisini “bir nevi barış elçisi” olarak tanımladı. Türkiye’nin, bu barış temasında önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Türkiye’nin büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olmasına rağmen, Hristiyan ve farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşayabilmesi olgusunun, tüm dünya için aranan bir model olduğunu ifade etti.