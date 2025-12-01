Doluluk Oranı Yüzde 70'i Aştı: İstanbul’un Su Kaynağında Sevindiren Artış

Beklenen sevindirici haber Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinden geldi. Bölgedeki son yağışların etkisiyle barajın doluluk oranı hızla yükselerek yüzde 70'in üzerine çıktı. Bu manzara, hem bölge halkı hem de su ihtiyacı için büyük önem taşıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, barajdaki su seviyesindeki bu olumlu yükselişi fırsata çevirerek çalışmalarına hız verdi. Barajın gelecekteki su tutma gücünü artırmak amacıyla genişletme ve taş kırma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

DSİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, devam eden kapasite artırma projeleri ve kış aylarında beklenen bereketli yağışlarla birlikte, Hasanlar Barajı'ndaki doluluk oranının ilerleyen dönemde yüzde 100 seviyesini aşması hedefleniyor. Bu çalışmalar, bölgenin su güvenliği açısından kritik öneme sahip.