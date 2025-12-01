onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doluluk Oranı Yüzde 70'i Aştı: İstanbul’un Su Kaynağında Sevindiren Artış

Doluluk Oranı Yüzde 70'i Aştı: İstanbul’un Su Kaynağında Sevindiren Artış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 14:43

İstanbul'un su tedarikinde önemli bir rol oynayan ve Düzce Ovası'ndaki tarım arazilerine can veren Hasanlar Barajı, son dönemde etkili olan yoğun yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu. Bölgedeki son yağışların etkisiyle barajın doluluk oranı hızla yükselerek yüzde 70'in üzerine çıktı. 

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşmüştü.

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşmüştü.

Beklenen sevindirici haber Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinden geldi. Bölgedeki son yağışların etkisiyle barajın doluluk oranı hızla yükselerek yüzde 70'in üzerine çıktı. Bu manzara, hem bölge halkı hem de su ihtiyacı için büyük önem taşıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, barajdaki su seviyesindeki bu olumlu yükselişi fırsata çevirerek çalışmalarına hız verdi. Barajın gelecekteki su tutma gücünü artırmak amacıyla genişletme ve taş kırma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

DSİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, devam eden kapasite artırma projeleri ve kış aylarında beklenen bereketli yağışlarla birlikte, Hasanlar Barajı'ndaki doluluk oranının ilerleyen dönemde yüzde 100 seviyesini aşması hedefleniyor. Bu çalışmalar, bölgenin su güvenliği açısından kritik öneme sahip.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın