Milli Kaliforniya'mız! İngiliz ve Polonyalı Turistlerin Akın Ettiği İlimiz Bu Yıl da Rekor Tazeledi

İngiliz turist sayısı yüzde 34 artarak 1 milyon 451 bin 986’ya, Polonyalı turist sayısı ise rekor bir artışla yüzde 67 yükselerek 1 milyon 247 bin 70’e ulaştı. Bu iki ülkenin yılın ilk on ayındaki toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 699 bin 56 olarak kaydedildi.

Bu iki pazardan gelen turistlerin yıl bazındaki artışı da çarpıcı:

İngiliz Turistler: 2022'de 1.080.237 iken, 2024'te 1.465.626'ya yükseldi.

Polonyalı Turistler: 2022'de 743.644 iken, 2024'te 1.230.912'ye ulaştı.

Bu rakamlar, özellikle Polonyalı ve İngiliz tatilcilerin artık bir başka büyük şehri değil, direkt olarak Antalya'yı tercih ettiğini açıkça gösteriyor. Tatil sezonunun doruk noktası olan yaz aylarında Polonyalılar en çok temmuz ayını (225.345 kişi), İngilizler ise ağustos ayını (231.049 kişi) tercih etti. Bu istikrarlı artış trendi, Antalya'nın kitle turizmindeki konumunu daha da güçlendiriyor.