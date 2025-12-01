Milli Kaliforniya'mız! İngiliz ve Polonyalı Turistlerin Akın Ettiği İlimiz Bu Yıl da Rekor Tazeledi
Türkiye turizminin parlayan yıldızı Antalya, yılın ilk on ayında (Ocak-Ekim) toplam 16 milyon 308 bin 937 yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak rekor tazeledi. Geçen yıla kıyasla 176 bin 884 kişilik bir artış kaydedilen bu yoğun ilgi, şehrin uluslararası arenadaki popülaritesini bir kez daha kanıtladı. Antalya Havalimanı dış hatlardan 15 milyon 918 bin 752 yolcu girişi yaparken, her zamanki liderler Rusya ve Almanya listenin zirvesinde yer almaya devam etti. Ancak, son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş gösteren iki ülke, Türkiye'nin Ege ve Marmara'daki popüler şehirleri yerine Akdeniz'in incisi Antalya'yı tercih etmeleriyle öne çıktı.
Antalya’ya gelen yabancı turist sayısında son üç yılda yaşanan değişimde, özellikle İngiltere ve Polonya'dan gelen ziyaretçilerin büyük katkısı oldu.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
