Milli Kaliforniya'mız! İngiliz ve Polonyalı Turistlerin Akın Ettiği İlimiz Bu Yıl da Rekor Tazeledi

Ömer Faruk Kino
01.12.2025 - 13:30

Türkiye turizminin parlayan yıldızı Antalya, yılın ilk on ayında (Ocak-Ekim) toplam 16 milyon 308 bin 937 yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak rekor tazeledi. Geçen yıla kıyasla 176 bin 884 kişilik bir artış kaydedilen bu yoğun ilgi, şehrin uluslararası arenadaki popülaritesini bir kez daha kanıtladı. Antalya Havalimanı dış hatlardan 15 milyon 918 bin 752 yolcu girişi yaparken, her zamanki liderler Rusya ve Almanya listenin zirvesinde yer almaya devam etti. Ancak, son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş gösteren iki ülke, Türkiye'nin Ege ve Marmara'daki popüler şehirleri yerine Akdeniz'in incisi Antalya'yı tercih etmeleriyle öne çıktı.

Antalya’ya gelen yabancı turist sayısında son üç yılda yaşanan değişimde, özellikle İngiltere ve Polonya'dan gelen ziyaretçilerin büyük katkısı oldu.

İngiliz turist sayısı yüzde 34 artarak 1 milyon 451 bin 986’ya, Polonyalı turist sayısı ise rekor bir artışla yüzde 67 yükselerek 1 milyon 247 bin 70’e ulaştı. Bu iki ülkenin yılın ilk on ayındaki toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 699 bin 56 olarak kaydedildi.

Bu iki pazardan gelen turistlerin yıl bazındaki artışı da çarpıcı:

  • İngiliz Turistler: 2022'de 1.080.237 iken, 2024'te 1.465.626'ya yükseldi.

  • Polonyalı Turistler: 2022'de 743.644 iken, 2024'te 1.230.912'ye ulaştı.

Bu rakamlar, özellikle Polonyalı ve İngiliz tatilcilerin artık bir başka büyük şehri değil, direkt olarak Antalya'yı tercih ettiğini açıkça gösteriyor. Tatil sezonunun doruk noktası olan yaz aylarında Polonyalılar en çok temmuz ayını (225.345 kişi), İngilizler ise ağustos ayını (231.049 kişi) tercih etti. Bu istikrarlı artış trendi, Antalya'nın kitle turizmindeki konumunu daha da güçlendiriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
