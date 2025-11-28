Anarşist Bakunin'den İlhamla Türk Sanatçı Ahmet Öğüt'ün Dikkat Çeken Barikatı

Amsterdam'da düzenlenen ve 250 binden fazla kişinin katıldığı büyük bir protestonun ardından, öğrenciler barikatı ve üzerindeki orijinal eserleri gösterilerinde kullanmak üzere talep etti. Ancak müze yönetimi, 'güvenlik, etik ve koleksiyon sorumluluğu' gibi kurumsal gerekçelerle orijinal eserleri vermeyi kesin bir dille reddetti ve yalnızca replikaları sunabileceğini bildirdi.

Bu tavır uluslararası basında geniş yankı buldu. Aktivistler müzeye, 'Bir soykırım protestosunda kullanılamayacaksa, o zaman ne zaman kullanılacak?' sorusunu yönelterek sanatın toplumsal rolünü sorguladı. Ahmet Öğüt de replika teklifinin eserin politik anlamını yitirip basit bir performansa dönüştürdüğünü vurgulayarak, müzenin sözleşmeye uymaması halinde eserin sergiden kaldırılması gerektiğini savundu.