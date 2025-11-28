Anarşist Bakunin'den İlhamla Türk Sanatçı Ahmet Öğüt'ün Dikkat Çeken Barikatı
Anarşist Bakunin’in 1849’daki sıra dışı fikri, sanatçı Ahmet Öğüt sayesinde Amsterdam’daki bir müzede bir barikata dönüştü. Ancak aktivistler, Gazze protestolarında kullanmak üzere eseri talep edince, müze yönetimi Picasso gibi ustaların eserleriyle çevrili bu barikatı sözde güvenlik gerekçesiyle kilitlemek zorunda kaldı. Bu durum, sanatın sadece bir koleksiyon objesi mi, yoksa toplumsal eylemin bir parçası mı olduğu tartışmasını tekrardan alevlendirdi.
1849'daki Dresden ayaklanması sırasında Bakunin, devrimcilerin kurduğu barikatı korumak için ulusal müzeden getirilen en değerli tabloların siper olarak kullanılmasını önermişti.
Yıllar sonra, Türk sanatçı Ahmet Öğüt bu tarihsel önermeyi bir sanat eserine dönüştürdü.
Eserin toplumsal işlevi, yıllar sonra Gazze protestoları sırasında bir sınava tabi tutuldu.
Yaşanan bu olay durumunun ironikliğine dikkat çekiyor.
