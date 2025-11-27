onedio
Papa Neden Türkiye'ye Geliyor? Atatürk, Papa'nın Gelmesine İzin Vermemiş miydi?

Papa Neden Türkiye'ye Geliyor? Atatürk, Papa’nın Gelmesine İzin Vermemiş miydi?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 12:37

Türkiye, tarihi boyunca farklı medeniyetlere ve inançlara ev sahipliği yaptı. Son günlerde gündeme gelen bir Papa ziyareti planı, akıllara Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanıldığı iddia edilen benzer bir durumu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konudaki tutumunu getirdi. Peki Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor? Atatürk'ün 1925'te Papa'nın İznik'e gelmesine neden izin vermediği düşünülüyor?

Vatikan'dan gelen son bilgilere göre, Papa'nın Türkiye'ye yapmacağı ziyaretin odak noktalarından biri İznik (Nicea) olacak.

Peki Papa neden İznik'e gidiyor? İznik, Hristiyanlık tarihi açısından büyük bir öneme sahip. Zira bu şehirde, Hristiyanlık inancının temel dogmalarının şekillendiği önemli konsillere (din meclislerine) ev sahipliği yapılmıştır.

Papa’nın bu tip bir ziyareti, Katolik Kilisesi için derin bir tarihi anlam taşır. Bu tür ziyaretler, genellikle Ekümenik Diyaloğu (dinler arası iletişimi) güçlendirme, Hristiyanlık mirasına dikkat çekme ve Katolik Kilisesi’nin küresel etkisini pekiştirme amaçlarını taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde de benzer bir durum yaşanıldığı düşünülüyor.

O dönemde de Papa’nın ya da üst düzey bir Vatikan temsilcisinin özellikle İznik’i ziyaret etmek istediği aktarılmaktadır. Ancak Cumhuriyet arşivlerinde bu konuyla ilgili kamuya açık, kesin bir resmi yazışma ya da belge bulunmadığından o dönemde verilen ret kararının ayrıntıları büyük ölçüde tarihsel yorumlara ve ikincil kaynaklara dayalı değerlendirmeler olarak kabul edilmekte. Yine de ret kararının arkasındaki siyasi ve hukuki gerekçeler göz önüne alındığında bu kararın olası bir durum olduğu yorumlanıyor. 

  • Ulusal Egemenliğin Tesis Edilmesi: Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaşması ile bağımsızlığını yeni tescillemişti. Bu kritik dönemde, yabancı bir dini liderin uluslararası öneme sahip bir yerde, devletin onayı dışında özel bir ayin veya tören düzenlemesi, Türkiye’nin tam bağımsızlığına gölge düşürebilecek bir eylem olarak algılanmış olabilir.

  • Laik Devlet İlkesi ve İç Barış: Atatürk, laik ve ulusal bir devlet yapısı oluşturmayı önceliklendiriyordu. Papa'nın ziyareti ve düzenleyeceği dini bir etkinlik, yeni rejimin iç siyasette istenmeyen mezhepsel ya da siyasi tartışmalara yol açma ve ülkedeki hassas dengeleri bozma riskini taşıyordu.

  • Dış Müdahale Endişesi: Türkiye, azınlık hakları ve dini kurumların statüsü konularında dış baskı altındaydı. Ziyaretin, bu hassas konularda Türkiye aleyhine dış müdahaleye zemin hazırlaması endişesi mevcuttu.

Atatürk'ün bu konudaki iddia edilen tutumunun, kişisel inançlardan ziyade ulusal egemenliği, laik devlet düzenini ve iç barışı korumaya odaklanan siyasi ve hukuki gerekçelere dayanıldığı düşünülmekte.

