article/comments
article/share
Buzun Derinliklerinden Geliyor: NASA Antarktika'nın Esrarengiz Radyo Sinyallerini Çözmeye Çalışıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 14:52

NASA'nın ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) projesi, 2016-2018 yılları arasında Antarktika semalarında alışılmışın dışında radyo dalgaları tespit etti. Normalde kozmik ışınları incelemek üzere tasarlanan ANITA'nın balonla taşıdığı algılayıcılar, bilim insanlarının beklediğinin aksine, buzun altından yukarı doğru geliyormuş gibi görünen sinyaller kaydetti. Bu anomali, yıllardır süren araştırmalara rağmen hala açıklanamadı.

Kaynak: Sci-News

Kaynak: https://www.sci.news/physics/anita-ra...
Uluslararası bir araştırmacı grubu, bu sıra dışı sinyallerin sırrını çözmek için ANITA verilerini yeniden mercek altına aldı.

Dünyanın en büyük kozmik ışın dedektörü olan Pierre Auger Gözlemevi'nin 2004-2018 arasındaki tüm kayıtları, ANITA'dakine benzer sinyaller aramak için tarandı. Ancak bu kapsamlı taramada yalnızca tek bir benzer olay tespit edilebildi. Milyonlarca simülasyon ve hata payı testi yapılmasına rağmen, mevcut kozmik ışın fizik modelleri bu gizemli olayları açıklamakta yetersiz kaldı.

ANITA’nın tespit ettiği yukarı yönlü parçacık yağmurları, normalde yukarıdan aşağı inerken izlenen kozmik ışın modelleriyle uyuşmuyor.

Yüzey dedektörlerinin tetiklenmemesi nedeniyle araştırmacılar yalnızca teleskop verilerine başvurabiliyor. Yapılan simülasyonlar, bu olayların bilinen kozmik ışın fiziğiyle açıklanamadığını gösterdi. Yine de bilim insanları çalışmayı sürdürüyor. BGR radyosuna göre ANITA benzeri yeni bir balon projesi ve daha hassas parçacık dedektörleri geliştirilmekte. Bu projelerin, esrarengiz radyo sinyallerinin kaynağını ve evrenin karanlık bölgelerine dair yeni ipuçlarını ortaya çıkarması bekleniyor. ANITA anomalisi, Antarktika’nın hala birçok bilinmezi barındırdığını gösteriyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
