Buzun Derinliklerinden Geliyor: NASA Antarktika'nın Esrarengiz Radyo Sinyallerini Çözmeye Çalışıyor

Yüzey dedektörlerinin tetiklenmemesi nedeniyle araştırmacılar yalnızca teleskop verilerine başvurabiliyor. Yapılan simülasyonlar, bu olayların bilinen kozmik ışın fiziğiyle açıklanamadığını gösterdi. Yine de bilim insanları çalışmayı sürdürüyor. BGR radyosuna göre ANITA benzeri yeni bir balon projesi ve daha hassas parçacık dedektörleri geliştirilmekte. Bu projelerin, esrarengiz radyo sinyallerinin kaynağını ve evrenin karanlık bölgelerine dair yeni ipuçlarını ortaya çıkarması bekleniyor. ANITA anomalisi, Antarktika’nın hala birçok bilinmezi barındırdığını gösteriyor.