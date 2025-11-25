Buzun Derinliklerinden Geliyor: NASA Antarktika'nın Esrarengiz Radyo Sinyallerini Çözmeye Çalışıyor
NASA'nın ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) projesi, 2016-2018 yılları arasında Antarktika semalarında alışılmışın dışında radyo dalgaları tespit etti. Normalde kozmik ışınları incelemek üzere tasarlanan ANITA'nın balonla taşıdığı algılayıcılar, bilim insanlarının beklediğinin aksine, buzun altından yukarı doğru geliyormuş gibi görünen sinyaller kaydetti. Bu anomali, yıllardır süren araştırmalara rağmen hala açıklanamadı.
Uluslararası bir araştırmacı grubu, bu sıra dışı sinyallerin sırrını çözmek için ANITA verilerini yeniden mercek altına aldı.
ANITA’nın tespit ettiği yukarı yönlü parçacık yağmurları, normalde yukarıdan aşağı inerken izlenen kozmik ışın modelleriyle uyuşmuyor.
