Şarj Derdi Sonunda Bitiyor: iPhone'unuzun Şarjını Saatlerce Uzatacak Yeni Ayarlar Paylaşıldı!

Şarj Derdi Sonunda Bitiyor: iPhone'unuzun Şarjını Saatlerce Uzatacak Yeni Ayarlar Paylaşıldı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 12:30

iPhone kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan pil ömrü sorunu, Kasım 2025'te yayımlanacak iOS 26 güncellemesiyle tarihe karışıyor. Apple, bu güncellemeyle güç yönetimini yeniden şekillendirerek cihazların daha uzun süre dayanmasını sağlayacak devrim niteliğinde yenilikler sunuyor.

iOS 26'nın kalbinde, yapay zeka tabanlı "Adaptive Power" modu yer alıyor.

iOS 26'nın kalbinde, yapay zeka tabanlı "Adaptive Power" modu yer alıyor.

Bu akıllı özellik, kullanıcıların günlük alışkanlıklarını öğrenerek pil tüketimini otomatik olarak yönetiyor. Telefon hızlı pil kaybı yaşamaya başladığında, ekran parlaklığını düşürmek, arka plan görevlerini kısıtlamak veya Düşük Güç Modu'nu devreye sokmak gibi kararları kullanıcının müdahalesi olmadan alıyor. Bu sayede pil ömrü, saat bazında uzayabiliyor. Ayrıca, yoğun 5G kullanımı pil tüketimini artırdığında sistem, gerektiğinde otomatik olarak LTE'ye geçiş yaparak veya bağlantı gücünü optimize ederek performansı dengelemeyi başarıyor.

Güncellemenin getirdiği bir diğer yenilik ise pil sağlığını korumaya odaklanıyor.

Güncellemenin getirdiği bir diğer yenilik ise pil sağlığını korumaya odaklanıyor.

'Temiz Enerjiyle Şarj' özelliği, elektrik şebekesinin çevreci olduğu saatleri takip ederek şarjı bu zaman dilimlerine yayıyor. Buna ek olarak, Optimize Edilmiş Pil Şarjı artık daha akıllı çalışıyor. Cihaz, gece şarja takıldığında %80 seviyesinde bekleyip, kullanıcının uyanma saatine yakın bir zamanda %100'e ulaşarak bataryanın uzun süre tam dolu beklemesini önlüyor ve bu sayede pil ömrü önemli ölçüde uzuyor.

Pil menüsüne eklenen ayrıntılı ve renk kodlu grafikler sayesinde, hangi uygulamanın ne kadar enerji tükettiği net bir şekilde takip edilebiliyor.

Pil menüsüne eklenen ayrıntılı ve renk kodlu grafikler sayesinde, hangi uygulamanın ne kadar enerji tükettiği net bir şekilde takip edilebiliyor.

Bu özellik, gereksiz tüketimi hızla tespit etmeyi kolaylaştırıyor. Ancak bu yapay zeka tabanlı yeni güç yönetimi özelliklerinin tamamından faydalanmak için Apple Intelligence destekli iPhone modelleri gerekiyor. iPhone 15 Pro ve sonraki modeller tam destek sunarken, daha eski modellerde bu işlevler sınırlı kalıyor. iOS 26, kullanıcıların şarja bağımlılığını azaltarak iPhone deneyimini belirgin şekilde iyileştiriyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
