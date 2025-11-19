Şarj Derdi Sonunda Bitiyor: iPhone'unuzun Şarjını Saatlerce Uzatacak Yeni Ayarlar Paylaşıldı!

Bu akıllı özellik, kullanıcıların günlük alışkanlıklarını öğrenerek pil tüketimini otomatik olarak yönetiyor. Telefon hızlı pil kaybı yaşamaya başladığında, ekran parlaklığını düşürmek, arka plan görevlerini kısıtlamak veya Düşük Güç Modu'nu devreye sokmak gibi kararları kullanıcının müdahalesi olmadan alıyor. Bu sayede pil ömrü, saat bazında uzayabiliyor. Ayrıca, yoğun 5G kullanımı pil tüketimini artırdığında sistem, gerektiğinde otomatik olarak LTE'ye geçiş yaparak veya bağlantı gücünü optimize ederek performansı dengelemeyi başarıyor.