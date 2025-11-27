Zirve Yine Şaşırtmadı: Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Belli Oldu, Türkiye Kaçıncı Sırada?

2024 verilerine göre Türkiye, 85.664.944 kişilik nüfusu ile 18. sırada bulunuyor ve bu oran, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor.

Nüfus artış hızı devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1 Ekim 2025 itibarıyla nüfus 85.980.654 kişiye ulaştı. Bu nüfusun yüzde 50,02'si erkek, yüzde 49,98'i ise kadın nüfusundan oluşuyor. Türkiye, listede Japonya ve Almanya gibi önemli ekonomik güçlerin hemen üzerinde, Vietnam ve İran gibi ülkelerle birlikte yer alıyor.