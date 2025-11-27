onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zirve Yine Şaşırtmadı: Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Belli Oldu, Türkiye Kaçıncı Sırada?

Zirve Yine Şaşırtmadı: Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Belli Oldu, Türkiye Kaçıncı Sırada?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 13:47

Birleşmiş Milletler ve uluslararası istatistik kurumlarının yayımladığı son tahminler, küresel nüfusun dağılımını ve ülkelerin sıralamasını gözler önüne serdi. Verilere göre, Asya kıtası nüfus yoğunluğu açısından belirleyici konumunu sürdürüyor. Peki dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024 yılı tahminlerine göre, dünyanın en kalabalık ülkeleri yine Asya'nın liderliğinde.

2024 yılı tahminlerine göre, dünyanın en kalabalık ülkeleri yine Asya'nın liderliğinde.

Hindistan (1.45 milyar) ve Çin (1.41 milyar), büyük bir farkla ilk iki sırayı alarak dünya nüfusunun önemli bir kısmını tek başlarına oluşturuyorlar. ABD'nin üçüncü sıradaki yerini koruması ise küresel nüfus dağılımındaki dengeyi gösteriyor. İlk 20'deki ülkelerin büyük çoğunluğunu gelişmekte olan ülkeler oluştururken, Afrika'daki hızlı artış Nijerya ve Etiyopya gibi ülkeleri önemli sıralara yükseltti.

Açıklanan son verilere göre Türkiye, dünya nüfusu listesinde ilk 20 ülke arasında yer almayı sürdürdü.

Açıklanan son verilere göre Türkiye, dünya nüfusu listesinde ilk 20 ülke arasında yer almayı sürdürdü.

2024 verilerine göre Türkiye, 85.664.944 kişilik nüfusu ile 18. sırada bulunuyor ve bu oran, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor.

Nüfus artış hızı devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1 Ekim 2025 itibarıyla nüfus 85.980.654 kişiye ulaştı. Bu nüfusun yüzde 50,02'si erkek, yüzde 49,98'i ise kadın nüfusundan oluşuyor. Türkiye, listede Japonya ve Almanya gibi önemli ekonomik güçlerin hemen üzerinde, Vietnam ve İran gibi ülkelerle birlikte yer alıyor.

İşte nüfusun en yüksek olduğu ilk 20 ülke;

İşte nüfusun en yüksek olduğu ilk 20 ülke;
data.tuik.gov.tr

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın