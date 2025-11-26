Fay Genişliyor! İki Gözde Şehir Her Yıl Yavaş Yavaş Denize Çöküyor

İç Anadolu'daki 200 kilometrelik Tuz Gölü Fayı'nın, yıllardır düşünüldüğü gibi yanal (doğrultu atımlı) değil, aslında genişleme fayı niteliği taşıdığı kesinleşti.

Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan araştırmada, Hasandağı'ndan akan eski lavlar incelendi. Lav kütlelerindeki kırılma ve ayrılma izleri, fayın iki yakasının birbirinden yılda yaklaşık 1 milimetre hızla uzaklaştığını kanıtladı. Bu keşif, sadece Türkiye için değil, Avrasya, Afrika ve Arap levhalarının kesişimindeki bu hattın, Alpler'den Himalayalar'a uzanan deprem kuşağındaki gerilim dağılımını anlama açısından da küresel önem taşıyor.

Sonuç olarak, hem iklim değişikliğinin tetiklediği riskler hem de tektonik hareketler, dünya çapında erken uyarı sistemleri ve şehir planlaması alanlarında daha dikkatli ve dinamik bir yaklaşımı zorunlu kılıyor.