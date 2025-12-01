Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Chobani Stadı’nda oynandı. Karşılaşma saat 20.00’de başladı ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetti.
Maç öncesi görsel şölenin olduğu maçta ısınma anında da iki takım futbolcuları büyük bir tartışma yaşadı.
Maçın başında karşılıklı ataklarla başladı ancak golü Sane ile Galatasaray buldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan misafir takım ikinci yarıda da Fenerbahçe ataklarını iyi savundu. Ancak 90+5'te Jhon Duran şık bir golle skoru eşitledi ve maçın da skorunu belirledi: 1-1
İki takım da son maça göre değişikliklerle maça çıktı.
İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı.
Fenerbahçe son dakikada...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
