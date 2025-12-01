onedio
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 22:09

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Chobani Stadı’nda oynandı. Karşılaşma saat 20.00’de başladı ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetti. 

Maç öncesi görsel şölenin olduğu maçta ısınma anında da iki takım futbolcuları büyük bir tartışma yaşadı. 

Maçın başında karşılıklı ataklarla başladı ancak golü Sane ile Galatasaray buldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan misafir takım ikinci yarıda da Fenerbahçe ataklarını iyi savundu. Ancak 90+5'te Jhon Duran şık bir golle skoru eşitledi ve maçın da skorunu belirledi: 1-1

İki takım da son maça göre değişikliklerle maça çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında liderlik mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise maçına göre 3 değişiklik yaparak derbiye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile çıktı. Sağ bekte Sanchez, stoperde Lemina görev aldı, sol bekte Kazımcan Karataş forma giydi. Victor Osimhen 2 maç aradan sonra sahaya dönerken, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu kadroya alındı. Kadıköy’de yaklaşık 2 bin 500 Galatasaray taraftarı, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Ferencvaros maçına göre 3 değişiklik yaparak Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene’yi ilk 11’de sahaya sürdü. Kalede Ederson, savunma hattında Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Archie Brown görev yaptı. Orta sahada Edson Alvarez ve İsmail Yüksek, hücum hattında ise Asensio, Nene ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken, 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.

Derbi öncesi iki takım arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. Fenerbahçe tribünlerinde görsel koreografi ve ışık gösterileri sergilenirken, eski başkan Ali Koç ve Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya maçı statta takip etti.

İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı.

Osimhen, 23. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

Gündoğan’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara, 27. dakikada şutunu çekti, top direğin yanından auta gitti. Aynı dakikada Galatasaray, orta sahada kaptığı topla ceza sahasına hareketlenen Sane’nin şutuyla golü buldu. Top Oosterwolde’ye çarpıp kaleci Ederson’u kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu ve skor 0-1 oldu.

Fenerbahçe, 41. dakikada Semedo’nun sağdan ortasında Sanchez’ten seken topu arka direkte Asensio ile tamamlamak istedi, fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Kornerden gelen topu 44. dakikada En-Nesyri şutladı, top kale sahasındaki Alvarez’e çarptı ancak VAR incelemesi sonrasında Skriniar’ın elle oynadığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun soldan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, fakat top az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk yarı, Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe son dakikada...

Mücadelenin ikinci yarısı başlamadan önce Okan Buruk, soyunma odası tünelinde sarı kart gördü. 

49.dakikada Osimhen’in ceza sahası dışından çektiği şut Ederson tarafından kornere çelindi. 

Oosterwolde, Osimhen’e yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırılırken, Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri’yi oyundan alarak yerlerine Jhon Duran ve Talisca’yı sahaya sürdü.

Maç kartlar ve oyuncu değişiklikleri ile soğurken Fenerbahçe Jhon Duran ile pozisyon bulmaya çalıştı. 

Fenerbahçe 77.dakikada Nene'nin kornerleriyle etkili olmaya çalıştı ancak istediği pozisyonları bulamadı. 

85.dakikada Talisca ile Fenerbahçe kritik bir noktadan frikik atışı kazandı ancak bu vuruştan da sonuç çıkmadı. 

Maçın son dakikalarında da karşılıklı ataklar olsa da beklenen gol iki taraf için de gelmedi. Ancak Fenerbahçe 90+5'te bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi ve Jhon Duran, Beşiktaş maçından sonra Galatasaray derbisinde de takımına hayat verdi skoru 1-1'e getirdi. 

Maçta başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi.

