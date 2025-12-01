Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Kazanan Çıkmadı: 1-1

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında liderlik mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise maçına göre 3 değişiklik yaparak derbiye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile çıktı. Sağ bekte Sanchez, stoperde Lemina görev aldı, sol bekte Kazımcan Karataş forma giydi. Victor Osimhen 2 maç aradan sonra sahaya dönerken, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu kadroya alındı. Kadıköy’de yaklaşık 2 bin 500 Galatasaray taraftarı, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Ferencvaros maçına göre 3 değişiklik yaparak Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene’yi ilk 11’de sahaya sürdü. Kalede Ederson, savunma hattında Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Archie Brown görev yaptı. Orta sahada Edson Alvarez ve İsmail Yüksek, hücum hattında ise Asensio, Nene ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken, 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.

Derbi öncesi iki takım arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. Fenerbahçe tribünlerinde görsel koreografi ve ışık gösterileri sergilenirken, eski başkan Ali Koç ve Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya maçı statta takip etti.