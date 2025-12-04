onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Alperen Şengün, 5000. Sayıya Ulaşarak Tarihi Bir Listeye Adını Yazdırdı

Alperen Şengün, 5000. Sayıya Ulaşarak Tarihi Bir Listeye Adını Yazdırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.12.2025 - 17:39

Houston Rockets’ın yükselen yıldızı Alperen Şengün, NBA kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Milli oyuncu, kariyerinin 5000’inci sayısını kaydederek lig tarihine geçti. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen All-Star seviyesine yükselen Şengün, Houston Rockets’ın yeniden yapılanma sürecinin merkezindeki isimlerden biri olarak gösteriliyor. Üst düzey pas yeteneği, skor çeşitliliği ve oyun zekasıyla kısa sürede ligin en komple uzunlarından biri haline gelen genç yıldız, Türk basketbolu adına da tarihi bir rol üstleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5000'e çok erken yaşta ulaştı.

5000'e çok erken yaşta ulaştı.

Houston Rockets formasıyla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, NBA kariyerinde bir eşiği daha aşarak 5000 sayıya ulaştı ve adını lig tarihine yazdırdı. Milli basketbolcu bu performansıyla, NBA’de 5000’den fazla sayı, 2500’ün üzerinde ribaund ve 1000’i aşan asist istatistiklerine en genç yaşta ulaşan üç oyuncu arasına girerek ayrı bir başarıya imza attı.

Efsaneler arasına adını yazdırdı.

Efsaneler arasına adını yazdırdı.

Bu seçkin listede Alperen Şengün’e eşlik eden diğer iki yıldız ise Giannis Antetokounmpo ve LeBron James oldu. Ortaya koyduğu bu tablo, genç yaşına rağmen Şengün’ün sahada ne kadar çok yönlü ve belirleyici bir rol üstlendiğini gösteren en çarpıcı göstergelerden biri olarak öne çıktı.

Lige her maç daha fazla ağırlığı koymaya başladı.

Lige her maç daha fazla ağırlığı koymaya başladı.

NBA çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, Alperen Şengün’ün her sezon oyununa yeni katmanlar eklediği ve Houston Rockets’ın gelecek planlarının tam merkezinde yer aldığı sıklıkla vurgulanıyor. Skor üretiminin yanı sıra ribaund ve asist katkısıyla da fark yaratan milli basketbolcu, “modern uzun” tanımının ligdeki en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ortaya koyarak yıldız seviyesine ulaştığını bir kez daha gösterdi.

Şengün’ün bu çıkışı, NBA’de forma giyen Türk oyuncular açısından da tarihi bir anlam taşıyor. Genç yaşta böylesine önemli bir başarıya imza atarak adını lig tarihine yazdıran Alperen Şengün, Türk basketbolu için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın