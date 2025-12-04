Alperen Şengün, 5000. Sayıya Ulaşarak Tarihi Bir Listeye Adını Yazdırdı

NBA çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, Alperen Şengün’ün her sezon oyununa yeni katmanlar eklediği ve Houston Rockets’ın gelecek planlarının tam merkezinde yer aldığı sıklıkla vurgulanıyor. Skor üretiminin yanı sıra ribaund ve asist katkısıyla da fark yaratan milli basketbolcu, “modern uzun” tanımının ligdeki en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ortaya koyarak yıldız seviyesine ulaştığını bir kez daha gösterdi.

Şengün’ün bu çıkışı, NBA’de forma giyen Türk oyuncular açısından da tarihi bir anlam taşıyor. Genç yaşta böylesine önemli bir başarıya imza atarak adını lig tarihine yazdıran Alperen Şengün, Türk basketbolu için büyük bir gurur kaynağı oldu.