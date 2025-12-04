2025 Yılının En Çok Kazanan Sporcuları Belli Oldu

Beyzbol dünyasının en çok konuşulan ismi Juan Soto, serbest oyuncu döneminde imzaladığı ve spor tarihinin en büyüklerinden biri olan yeni sözleşmesiyle listeye fırtına gibi girdi. Rekor seviyedeki imza parası ve yıllık maaşı, Dominikli yıldızı dünyanın en çok kazanan sporcularından biri yaptı.