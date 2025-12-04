onedio
2025 Yılının En Çok Kazanan Sporcuları Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.12.2025 - 10:28

2025 yılında spor dünyasının finansal dengeleri kökten değişti. Avrupa futbolunun geleneksel hegemonyası yerini Suudi Arabistan'ın astronomik yatırımlarına ve Amerikan spor endüstrisinin devasa yayın gelirlerine bıraktı. Milyar dolarlık servetlerin yönetildiği, maaş rekorlarının altüst olduğu listede; saha içi performans kadar saha dışı ticari zekanın da belirleyici olduğu yeni bir dönem başladı. İşte kazançlarıyla dudak uçuklatan o liste...

10. Kevin Durant (Basketbol - ABD) - 101.4 Milyon Dolar

NBA'in en skorer isimlerinden Kevin Durant, Phoenix Suns ile olan kazançlı sözleşmesi ve Nike ile yaptığı ömür boyu anlaşma sayesinde 100 milyon dolar barajını aşan elit sporcular arasına girdi. Durant, medya ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla da saha dışı gelirlerini sürekli artırıyor.

9. Shohei Ohtani (Beyzbol - Japonya) - 102.5 Milyon Dolar

Modern beyzbolun fenomeni Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers ile yaptığı tarihi anlaşma ve saha dışındaki inanılmaz popülaritesiyle listede yer alıyor. Hem Japonya hem de ABD pazarındaki devasa reklam gelirleri, Ohtani'yi küresel bir spor ikonuna dönüştürmüş durumda.

8. Karim Benzema (Futbol - Fransa) - 104 Milyon Dolar

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin finansal gücünü arkasına alan bir diğer isim olan Karim Benzema, Al Ittihad formasıyla kazancını zirvede tutuyor. Fransız golcü, Avrupa futbolundan uzaklaşmış olsa da elde ettiği yıllık gelirle dünyanın en elit 10 sporcusu arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

7. Juan Soto (Beyzbol - Dominik Cumhuriyeti) - 114 Milyon Dolar

Beyzbol dünyasının en çok konuşulan ismi Juan Soto, serbest oyuncu döneminde imzaladığı ve spor tarihinin en büyüklerinden biri olan yeni sözleşmesiyle listeye fırtına gibi girdi. Rekor seviyedeki imza parası ve yıllık maaşı, Dominikli yıldızı dünyanın en çok kazanan sporcularından biri yaptı.

6. LeBron James (Basketbol - ABD) - 133.8 Milyon Dolar

Parkelerin 'Kral'ı LeBron James, NBA'deki 20. sezonunu geride bırakırken finansal imparatorluğunu büyütmeye devam ediyor. Los Angeles Lakers'tan aldığı maaşın yanı sıra, saha dışındaki stratejik yatırımları ve devasa sponsorluk anlaşmaları, onu aktif sporcular arasında bir milyarder olarak eşsiz kılıyor.

5. Lionel Messi (Futbol - Arjantin) - 135 Milyon Dolar

Inter Miami formasıyla ABD'de futbolun çehresini değiştiren Lionel Messi, MLS'teki maaşının ötesinde, ligin yayıncı kuruluşu Apple ve sponsoru Adidas ile yaptığı 'gelir paylaşımı' anlaşmaları sayesinde kazanmaya devam ediyor. Arjantinli efsane, ticari gelirleriyle listedeki güçlü konumunu koruyor.

4. Dak Prescott (Amerikan Futbolu - ABD) - 137 Milyon Dolar

NFL tarihine geçen yeni sözleşmesiyle Dak Prescott, listenin en dikkat çekici yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Dallas Cowboys ile imzaladığı rekor kontrat ve aldığı yüklü imza parası (signing bonus), yıldız oyun kurucuyu Messi ve LeBron gibi küresel ikonların önüne geçirdi.

3. Tyson Fury (Boks - İngiltere) - 146 Milyon Dolar

Ağır sıkletin karizmatik ismi Tyson Fury, ringdeki başarısını banka hesabına en iyi yansıtan dövüşçü konumunda. Özellikle Suudi Arabistan'daki Riyad Sezonu kapsamında Oleksandr Usyk ile yaptığı yüksek profilli maçlardan elde ettiği devasa gelirler, 'Çingene Kral'ı listenin ilk 3'üne taşıdı.

2. Stephen Curry (Basketbol - ABD) - 156 Milyon Dolar

NBA'in süperstarı Stephen Curry, hem Golden State Warriors ile yenilediği maksimum kontratı hem de Under Armour ile yaptığı ömür boyu sürecek anlaşmanın meyvelerini topluyor. Curry, saha içindeki liderliğini finansal tabloda da kanıtlayarak, takım sporlarında en çok kazanan ikinci isim oldu.

1. Cristiano Ronaldo (Futbol - Portekiz) - 275 Milyon Dolar

Listenin zirvesindeki yerini kimseye kaptırmayan Cristiano Ronaldo, 2025 yılında da finansal bir güç gösterisi sunuyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan aldığı astronomik maaş ve bonusların yanı sıra, genişleyen sponsorluk portföyü Portekizli efsanenin kazancını rakiplerinin neredeyse iki katına çıkarıyor.

