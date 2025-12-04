2025 Yılının En Çok Kazanan Sporcuları Belli Oldu
2025 yılında spor dünyasının finansal dengeleri kökten değişti. Avrupa futbolunun geleneksel hegemonyası yerini Suudi Arabistan'ın astronomik yatırımlarına ve Amerikan spor endüstrisinin devasa yayın gelirlerine bıraktı. Milyar dolarlık servetlerin yönetildiği, maaş rekorlarının altüst olduğu listede; saha içi performans kadar saha dışı ticari zekanın da belirleyici olduğu yeni bir dönem başladı. İşte kazançlarıyla dudak uçuklatan o liste...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Kevin Durant (Basketbol - ABD) - 101.4 Milyon Dolar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Shohei Ohtani (Beyzbol - Japonya) - 102.5 Milyon Dolar
8. Karim Benzema (Futbol - Fransa) - 104 Milyon Dolar
7. Juan Soto (Beyzbol - Dominik Cumhuriyeti) - 114 Milyon Dolar
6. LeBron James (Basketbol - ABD) - 133.8 Milyon Dolar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Lionel Messi (Futbol - Arjantin) - 135 Milyon Dolar
4. Dak Prescott (Amerikan Futbolu - ABD) - 137 Milyon Dolar
3. Tyson Fury (Boks - İngiltere) - 146 Milyon Dolar
2. Stephen Curry (Basketbol - ABD) - 156 Milyon Dolar
1. Cristiano Ronaldo (Futbol - Portekiz) - 275 Milyon Dolar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın