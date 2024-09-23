Narin'in Ağabeyi Enes Güran'a Ait Isırık İzleri İçin Adli Tıp Raporu Tamamlandı
Narin'in Ağabeyi Enes Güran'a Ait Isırık İzleri İçin Adli Tıp Raporu Tamamlandı
Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığın '(annesi) Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırıldığı' konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığını oy birliğiyle mütalaa etti.
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Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin raporu tamamladı.
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Raporda, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (18) ile annesi Yüksel Güran'a (44) ait adli ve tıbbi belgelerin, ağız ve diş ölçü modelleri ile kalıplarının fotoğraf, video ve grafikleriyle birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Eldeki tüm verilerle, ağabeyinin kolundaki ısırığın "Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırıldığı" konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı oy birliğiyle mütalaa edildiği raporda kaydedildi.
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