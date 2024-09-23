Narin'in Ağabeyi Enes Güran'a Ait Isırık İzleri İçin Adli Tıp Raporu Tamamlandı

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığın '(annesi) Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırıldığı' konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığını oy birliğiyle mütalaa etti.