İsrail Daha Önce Çağrı Cihazlarını Patlattığı Lübnan'ın Bu Kez İletişim Sistemine Sızdı
İsrail Daha Önce Çağrı Cihazlarını Patlattığı Lübnan'ın Bu Kez İletişim Sistemine Sızdı
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İsrail'in hedef gözetmeksizin bir terör saldırısı niteliğinde gerçekleştirdiği çağrı cihazlarını patlatması birçok kişiyi yaralamış ve ölüme varan sonuçlar doğurmuştu.
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İsrail jetleri sabah saatlerinde birçok yerleşim yerini vurarak saldırılarını sürdürürken İsrail basınında da bu operasyonla ilgili ilginç bir iddia yer aldı.
İsrail basınına göre İsrail Ordusu bu kez telefonlara SMS'le ulaştı. Hizbullah üzerindne tehdit edilen Lübnan halkına tehdit dolu mesajlar gönderildi.
Mesajlarda 'Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, bir dahaki duyuruya kadar binalardan uzak durun' yazıldı.
Arapça atılan SMS'in "insani" bir uyarı değil İsrail'in iletişim sistemine bile sızdığını göstermek için yaptığı bir gövde gösterisi olduğu iddia edildi.
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