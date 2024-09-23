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İsrail Daha Önce Çağrı Cihazlarını Patlattığı Lübnan'ın Bu Kez İletişim Sistemine Sızdı

İsrail Daha Önce Çağrı Cihazlarını Patlattığı Lübnan'ın Bu Kez İletişim Sistemine Sızdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 13:41

Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizlerinin patlatılmasının şoku henüz geçmiş değil. Sivil halka karşı bir terör saldırısı olan bu eylemin ardından İsrail'den bir atılım daha geldi.

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İsrail'in hedef gözetmeksizin bir terör saldırısı niteliğinde gerçekleştirdiği çağrı cihazlarını patlatması birçok kişiyi yaralamış ve ölüme varan sonuçlar doğurmuştu.

İsrail'in hedef gözetmeksizin bir terör saldırısı niteliğinde gerçekleştirdiği çağrı cihazlarını patlatması birçok kişiyi yaralamış ve ölüme varan sonuçlar doğurmuştu.

İsrail jetleri sabah saatlerinde birçok yerleşim yerini vurarak saldırılarını sürdürürken İsrail basınında da bu operasyonla ilgili ilginç bir iddia yer aldı.

İsrail jetleri sabah saatlerinde birçok yerleşim yerini vurarak saldırılarını sürdürürken İsrail basınında da bu operasyonla ilgili ilginç bir iddia yer aldı.

İsrail basınına göre İsrail Ordusu bu kez telefonlara SMS'le ulaştı. Hizbullah üzerindne tehdit edilen Lübnan halkına tehdit dolu mesajlar gönderildi.

İsrail basınına göre İsrail Ordusu bu kez telefonlara SMS'le ulaştı. Hizbullah üzerindne tehdit edilen Lübnan halkına tehdit dolu mesajlar gönderildi.

Mesajlarda 'Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, bir dahaki duyuruya kadar binalardan uzak durun' yazıldı.

Mesajlarda 'Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, bir dahaki duyuruya kadar binalardan uzak durun' yazıldı.

Arapça atılan SMS'in "insani" bir uyarı değil İsrail'in iletişim sistemine bile sızdığını göstermek için yaptığı bir gövde gösterisi olduğu iddia edildi.

Arapça atılan SMS'in "insani" bir uyarı değil İsrail'in iletişim sistemine bile sızdığını göstermek için yaptığı bir gövde gösterisi olduğu iddia edildi.

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