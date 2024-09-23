Narin İçin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklama Geldi
Narin İçin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklama Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin ile ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili kritik bir bilgi paylaştı.
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Yılmaz Tunç, "Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri var. Kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta çalışma yapılıyor" dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin son durumu açıkladı.
Yılmaz Tunç, "Bugüne kadar 268 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma gizli. Gizlilik kapsamında delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar da söz konusu" dedi.
Bakan Tunç, "Tespit edilen birtakım kamere görüntüleri var, TÜBİTAK'a gönderildi inceleniyor" dedi. Soruşturmaya dair "karanlıkta bir şey kalmayacak" diyen Bakan Tunç, "Katilleri yargı önüne çıkarılacak, çok uzun sürmez hesap verecekler" açıklamasını yaptı.
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