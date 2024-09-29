Karar Yazarı Elif Çakır ‘Yanlışlıkla’ Gözaltına Alındı
Karar Yazarı Elif Çakır ‘Yanlışlıkla’ Gözaltına Alındı
Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, hakkında arama olduğu iddiasıyla Bursa'da konakladığı otelde gözaltına alındı. Ancak Çakır, isim benzerliği olduğunun anlaşılması üzerine saatler sonra serbest bırakıldı.
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Karar gazetesi yazarlarından Elif Çakır'ın hakkında arama olduğu iddiasıyla Bursa'da konakladığı otelde gözaltına alındığı belirtildi.
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Gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre, otele gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibi, hiçbir bilgi vermeden Elif Çakır’ı gözaltına alıp sağlık kontrolüne götürdü. Elif Çakır’ın bir yanlışlık olduğuna dair itirazlarına rağmen 5 kişilik polis ekibi işlemlere devam etti.
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Elif Çakır, burada aranan kişi olmadığı ve yanlış işlem yapıldığı anlaşılınca saatler sonra serbest bırakıldı.
Konu hakkında sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden açıklama yapan Elif Çakır, "Poliste kötü muamele yok derler dik alasını yaşattılar, bir bardak suyu çok gördüler... Ülkenin adaletinin durumu da kolluk kuvvetinin durumu da ortada" dedi.
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