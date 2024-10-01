Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran Cinayetiyle İlgili Yeni Açıklama: "Sonuna Geldik"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran Cinayetiyle İlgili Yeni Açıklama: "Sonuna Geldik"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine yönelik soruşturma hakkında son gelişmeleri duyurdu. Tunç, 'Sürecin sonuna geldik' ifadelerini kullandı. Öte yandan bugün Narin'in son görüldüğü saat olan 15.15'ten sonra, soruşturmanın bir numaralı şüphelilerinden amca Salim Güran ile, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonu sinyallerinin bir araya geldiği saptandı.
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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.
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Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı ancak halen somut bir itiraf alınabilmiş değil. Soruşturmada 42. güne girilmiş durumda.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve sürecin artık sonuna gelindiğini açıkladı.
Yılmaz Tunç'un Narin Güran cinayeti için yaptığı açıklamadan öne çıkan bölümler şöyle: 👇
"Bulgular var elimizde. İncelemelerin çok uzamaması gerekir bir an önce sorumlular bulunsun istiyor milletimiz. İddianame ortaya çıktığı vakit katilleri o zaman göreceğiz."
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Öte yandan bugün Narin'in son görüldüğü saat olan 15.15'ten sonra, soruşturmanın bir numaralı şüphelilerinden amca Salim Güran ile, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonu sinyallerinin bir araya geldiği saptandı.
Daha önce askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerası kayıtlarına, dere kenarında iki kişinin görüntüsüne ulaşılmıştı. Görüntülerin Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı itirafı ile uyumlu olduğu öğrenildi.
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