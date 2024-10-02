Apple'a Soğuk Duş: iPhone 16 Satışlarında Beklenmeyen Tablo!
Apple'a Soğuk Duş: iPhone 16 Satışlarında Beklenmeyen Tablo!
iPhone 16 serisinde sunduğu yapay zeka özellikleriyle iyi satış rakamlarına ulaşmayı bekleyen ABD'li teknoloji devi Apple, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. iPhone 16 ilk hafta satışlarında iPhone 15'e göre yüzde 12 daha düşük kaldı.
Kaynak: CNN Business
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CNN Business’ın aktardığına göre, ABD'li teknoloji devi Apple, yeni amiral gemisi iPhone 16 satışlarında büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin ve Güney Koreli rakiplerine göre yeni çıkardığı telefonalarda pek değişikliğe gitmediği gerekçesiyle eleştirilen Apple, iPhone 16 serisindeki yapay zeka özelleriyle fark yaratmayı amaçlamıştı.
Ancak Apple’ın getirdiği bu yenilikler satışlara yansımamış gözüküyor. iPhone 16, ilk hafta satışlarında iPhone 15'in yüzde 12 gerisinde kaldı.
Öte yandan düşük fiyatlı iPhone 16 ve iPhone 16 Plus cihazlara daha fazla rağbet olduğu ve Pro ve Pro Max modellerinin daha düşük satış gösterdiği gelen haberler arasında.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın