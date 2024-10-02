Apple'a Soğuk Duş: iPhone 16 Satışlarında Beklenmeyen Tablo!

iPhone 16 serisinde sunduğu yapay zeka özellikleriyle iyi satış rakamlarına ulaşmayı bekleyen ABD'li teknoloji devi Apple, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. iPhone 16 ilk hafta satışlarında iPhone 15'e göre yüzde 12 daha düşük kaldı.

Kaynak: CNN Business