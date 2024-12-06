onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Filozof Sözü Paylaşan AK Partili Başkan, İmam Halil Konakcı’yı Küplere Bindirdi: "Tövbe Et, Özür Dile"

Filozof Sözü Paylaşan AK Partili Başkan, İmam Halil Konakcı’yı Küplere Bindirdi: "Tövbe Et, Özür Dile"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 16:25

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, filozof Marcus Aurelius'un 'Evren değişimdir. Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız' sözlerini paylaştı. Bu paylaşımıyla Kabaktepe, takipçilerinin eleştirilerinin hedefi oldu. Bazı kullanıcılar 'Yaratmak Allah'a mahsustur' diyerek bu paylaşımın silinmesi için yorumlar yaptı.

Açıklamaları, paylaşımlarıyla gündem olan ve tepki çeken imam Halil Konakcı da Kabaktepe'ye tepki gösterenler arasındaydı. Konakcı, Kabaktepe için yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: 'Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Acilen bu paylaşımı silip, tövbe ettiğini de belirterek Müslümanlardan özür dilemeli.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yaptığı tartışmalı açıklamalar ve paylaşımlarla gündem olan Halil Konakcı’nın hedefinde bu kez AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vardı.

Yaptığı tartışmalı açıklamalar ve paylaşımlarla gündem olan Halil Konakcı’nın hedefinde bu kez AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vardı.

AK Partili Kabaktepe sosyal medya hesabı X’ten Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius’tan bir alıntı yaptı.

AK Partili Kabaktepe sosyal medya hesabı X’ten Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius’tan bir alıntı yaptı.

“Evren değişimdir.”

“Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız.”  

Kabaktepe’nin takipçileri bu paylaşıma eleştirilerde bulundu. Hatta bazı kullanıcılar Kabaktepe’nin bu söz üzerinden bakış açısının ‘belli olduğunu’ dile getirerek seçimlerde yenilgi alınması arasında bağlantı kurdu.

Kabaktepe’ye kullanıcılardan gelen tepkilerden birkaçı şöyle👇🏻

Kabaktepe’ye kullanıcılardan gelen tepkilerden birkaçı şöyle👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

Tepki gösterenlerden imam Halil Konakcı ise Kabaktepe'ye tövbe etmesi ve özür dilemesi için çağrıda bulundu. X hesabından Kabaktepe'nin paylaşımını alıntılayan Konakcı adeta küplere bindi.

Tepki gösterenlerden imam Halil Konakcı ise Kabaktepe'ye tövbe etmesi ve özür dilemesi için çağrıda bulundu. X hesabından Kabaktepe'nin paylaşımını alıntılayan Konakcı adeta küplere bindi.

Konakcı'nın tepkisi şöyle oldu👇🏻

"Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen bir topluluğun mensubu bunu nasıl dile getirir."

"Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen bir topluluğun mensubu bunu nasıl dile getirir."
twitter.com

'Bu ne rezalettir böyle. Bu söz İslam kaidesine göre açık küfür sözüdür. Bu sözü söyleyenin imanı gittiği gibi nikahıda düşer.

Bu alıntı bir söz o belli. Lakin bu paylaşımı bir kilise papazı ya da bir havra hahamı bile yapmaz, çünkü onlar da batıl dinlerinde yaratıcının Allah olduğunu bilirler.

Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen bir topluluğun mensubu bunu nasıl dile getirir. 

Yok efendim bir kitaptan alıntıdır diyenlere şunu derim “ önce neyi okuyup neyi okumayacağını ve neyi alıntılayıp neyi alıntılamayacağını bilecek kadar en azından ilmihal derecesinde iman esaslarını öğrensin” ondan sonra bu konulara girsin.

Acilen bu paylaşımı silip, tövbe ettiğini de belirterek Müslümanlardan özür dilemeli. Aksi halde bu olaya tepkimiz Müslümanlar olarak devam edecektir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın