Filozof Sözü Paylaşan AK Partili Başkan, İmam Halil Konakcı’yı Küplere Bindirdi: "Tövbe Et, Özür Dile"
Filozof Sözü Paylaşan AK Partili Başkan, İmam Halil Konakcı’yı Küplere Bindirdi: "Tövbe Et, Özür Dile"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, filozof Marcus Aurelius'un 'Evren değişimdir. Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız' sözlerini paylaştı. Bu paylaşımıyla Kabaktepe, takipçilerinin eleştirilerinin hedefi oldu. Bazı kullanıcılar 'Yaratmak Allah'a mahsustur' diyerek bu paylaşımın silinmesi için yorumlar yaptı.
Açıklamaları, paylaşımlarıyla gündem olan ve tepki çeken imam Halil Konakcı da Kabaktepe'ye tepki gösterenler arasındaydı. Konakcı, Kabaktepe için yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: 'Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Acilen bu paylaşımı silip, tövbe ettiğini de belirterek Müslümanlardan özür dilemeli.'
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Yaptığı tartışmalı açıklamalar ve paylaşımlarla gündem olan Halil Konakcı’nın hedefinde bu kez AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vardı.
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AK Partili Kabaktepe sosyal medya hesabı X’ten Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius’tan bir alıntı yaptı.
Kabaktepe’ye kullanıcılardan gelen tepkilerden birkaçı şöyle👇🏻
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Tepki gösterenlerden imam Halil Konakcı ise Kabaktepe'ye tövbe etmesi ve özür dilemesi için çağrıda bulundu. X hesabından Kabaktepe'nin paylaşımını alıntılayan Konakcı adeta küplere bindi.
"Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen bir topluluğun mensubu bunu nasıl dile getirir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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