Atatürk Düşmanı Halil Konakçı Tarafından İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Açılan 'Sapık' Davası Sonuçlandı

İlahiyatçı Cemil Kılıç, 'Atatürk ve Cumhuriyet' karşıtı sözleri nedeniyle Halil Konakçı'ya 'Sapık' demişti. Konakçı, bu sözler üzerine Kılıç'a dava açmıştı ancak davayı kazanamadı.