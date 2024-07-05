Atatürk Düşmanı Halil Konakçı Tarafından İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Açılan 'Sapık' Davası Sonuçlandı

İlahiyatçı Cemil Kılıç, 'Atatürk ve Cumhuriyet' karşıtı sözleri nedeniyle Halil Konakçı'ya 'Sapık' demişti. Konakçı, bu sözler üzerine Kılıç'a dava açmıştı ancak davayı kazanamadı.
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Halil Konakçı, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı içeren yaptığı konuşmalar ile sık sık gündemde.
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Cemil Kılıç, kendisine açılan davayı kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu ve her zaman Atatürk ilkelerini savunmaya devam edeceğini söyledi.
Cemil Kılıç'ın paylaştığı video için👇
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Bu durumda din tüccarının sapık olduğu tescillenmiş mi oldu?
evet lolll
Hayret demek bazen adalet doğrunun da yanında olabiliyormuş bozuk saat misali demek konakci arkayı yeterince sağlama alamamış sahiplerini pek memnun edememiş 😏😂 Devamını Gör
Hacı hoca kimlikleri sadece kamuflesi bunların...