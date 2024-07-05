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Atatürk Düşmanı Halil Konakçı Tarafından İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Açılan 'Sapık' Davası Sonuçlandı

Atatürk Düşmanı Halil Konakçı Tarafından İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Açılan 'Sapık' Davası Sonuçlandı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 11:42

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İlahiyatçı Cemil Kılıç, 'Atatürk ve Cumhuriyet' karşıtı sözleri nedeniyle Halil Konakçı'ya 'Sapık' demişti. Konakçı, bu sözler üzerine Kılıç'a dava açmıştı ancak davayı kazanamadı.

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Halil Konakçı, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı içeren yaptığı konuşmalar ile sık sık gündemde.

Halil Konakçı, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı içeren yaptığı konuşmalar ile sık sık gündemde.

Cemil Kılıç, kendisine açılan davayı kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu ve her zaman Atatürk ilkelerini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Cemil Kılıç, kendisine açılan davayı kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu ve her zaman Atatürk ilkelerini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Cemil Kılıç'ın paylaştığı video için👇

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Nuray

Bu durumda din tüccarının sapık olduğu tescillenmiş mi oldu?

lily

evet lolll

Çoban yıldızı

Hayret demek bazen adalet doğrunun da yanında olabiliyormuş bozuk saat misali demek konakci arkayı yeterince sağlama alamamış sahiplerini pek memnun edememiş 😏😂 Devamını Gör

gur.ebrar34

Hacı hoca kimlikleri sadece kamuflesi bunların...