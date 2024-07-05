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Kadınların Arasında Kavga Çıktı: Milli Takım Formalı Vatandaş İki Tarafa da Tokat Attı

Kadınların Arasında Kavga Çıktı: Milli Takım Formalı Vatandaş İki Tarafa da Tokat Attı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 10:59

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İzmir Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde iki kadın arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

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Kadınların kavgası şiddetlenmeye başlayınca sokaktaki milli takım formalı yaşlı bir vatandaş, iki tarafa da tokat atarak müdehale etti.

Kadınların kavgası şiddetlenmeye başlayınca sokaktaki milli takım formalı yaşlı bir vatandaş, iki tarafa da tokat atarak müdehale etti.

Milli takım formalı vatandaşı, tokat atarak kavgayı ayırmaya çalışınca kadınlar tarafından tepki gördü.

Milli takım formalı vatandaşı, tokat atarak kavgayı ayırmaya çalışınca kadınlar tarafından tepki gördü.

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