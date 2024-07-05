Kadınların Arasında Kavga Çıktı: Milli Takım Formalı Vatandaş İki Tarafa da Tokat Attı

İzmir Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde iki kadın arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.
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Kadınların kavgası şiddetlenmeye başlayınca sokaktaki milli takım formalı yaşlı bir vatandaş, iki tarafa da tokat atarak müdehale etti.
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Milli takım formalı vatandaşı, tokat atarak kavgayı ayırmaya çalışınca kadınlar tarafından tepki gördü.
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