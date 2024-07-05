Keyif Yapmak İstediler Faciaya Dönüştü: Teksas’ta Aynı Gün İçerisinde Dört Kişiye Köpek Balığı Saldırdı

Olaylar Teksas’ın South Patre Adası’nda meydana geldi. Gün boyu kıyıya yakın bir şekilde gezen köpek balıkları iki kadın iki erkek olmak üzere dört kişiye saldırdı. Sahilde herkes neye uğradığını şaşırdı ve büyük korku yaşadı. Gelin detaylara birlikte bakalım.