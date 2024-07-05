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Keyif Yapmak İstediler Faciaya Dönüştü: Teksas’ta Aynı Gün İçerisinde Dört Kişiye Köpek Balığı Saldırdı

Keyif Yapmak İstediler Faciaya Dönüştü: Teksas’ta Aynı Gün İçerisinde Dört Kişiye Köpek Balığı Saldırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 10:01

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Olaylar Teksas’ın South Patre Adası’nda meydana geldi. Gün boyu kıyıya yakın bir şekilde gezen köpek balıkları iki kadın iki erkek olmak üzere dört kişiye saldırdı. Sahilde herkes neye uğradığını şaşırdı ve büyük korku yaşadı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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South Patre Adası’nda yaklaşık ikişer saat arayla gerçekleşen saldırılarda bir kadının bacağından feci şekilde yaralandığı görüldü.

South Patre Adası’nda yaklaşık ikişer saat arayla gerçekleşen saldırılarda bir kadının bacağından feci şekilde yaralandığı görüldü.

Sahildekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kadına ilk yardım yapılmaya çalışılırken, denizdeki köpek balıkları da görüntülendi.

Sahildekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kadına ilk yardım yapılmaya çalışılırken, denizdeki köpek balıkları da görüntülendi.

İşte o anlar 👇

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