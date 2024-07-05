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Esenyurt’ta Bir Parkta Art Arda Geğiren Çocuk Kavgaya Sebep Oldu

Esenyurt’ta Bir Parkta Art Arda Geğiren Çocuk Kavgaya Sebep Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 09:32

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Esenyurt’ta bir parkta oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Akşam saatlerinde yaşanan olayın konusu ise “geğirmek”ti.  Bir kadın art arda geğiren çocuktan rahatsız olunca ailesini uyarmak istedi ancak gerginliğin artması sonucu nabızlar yükseldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bahsettiğimiz üzere bir kadın küçük bir çocuğun geğirme seslerinden rahatsız olunca ailesini “Üst üste bilerek yapıyor.” şeklinde uyardı.

Bahsettiğimiz üzere bir kadın küçük bir çocuğun geğirme seslerinden rahatsız olunca ailesini “Üst üste bilerek yapıyor.” şeklinde uyardı.

Ancak çocuğun ailesi durumun normal olduğunu “Çocuktur yapar.” şeklinde ifade edince işler kızıştı.

Ancak çocuğun ailesi durumun normal olduğunu “Çocuktur yapar.” şeklinde ifade edince işler kızıştı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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