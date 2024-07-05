Esenyurt’ta Bir Parkta Art Arda Geğiren Çocuk Kavgaya Sebep Oldu

Esenyurt’ta bir parkta oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Akşam saatlerinde yaşanan olayın konusu ise “geğirmek”ti. Bir kadın art arda geğiren çocuktan rahatsız olunca ailesini uyarmak istedi ancak gerginliğin artması sonucu nabızlar yükseldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.