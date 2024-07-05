Nişanlısı Başka Kadına Baktı Diye Ayrılan Kadına: “Baksın Ne Olacak?” Demesiyle Beyinleri Yaktı

Annesi mutfakta bir şeyler hazırlarken yanına gelen kadın, bir arkadaşının nişanlısından ayrıldığını söyledi ve nedenleriyle anlattı. Annesinin verdiği yanıtlar ise akıl tutulması yaşattı. Sosyal medya kullanıcılarından kimileri hak verirken kimileri ise düşüncelerine katılmadıklarını ifade etti. Gelin detaylara birlikte bakalım.