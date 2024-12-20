150 TL Otopark Ücreti İsteyen Değnekçi Sivil Polise Denk Gelince Suçüstü Yakalandı

İstanbul Fatih’te yaşanan olayda, otopark değnekçiliği yapan bir şahıs suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü korsan otoparkçılara dair çalışma başlattı. Fatih’te ise 46 yaşındaki M.Ç.’nin suçüstü yakalandığı anlar anbean kayda alındı. M.Ç. aracını park eden sivil polislerin yanına gelerek 150 TL ücret istemişti. Aracı kullanan kişi ise sivil polis olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
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M.Ç.’nin ücret istediği anlar sağ koltukta oturan kişi tarafından kaydedilmişti, şüphelinin ısrarla 150 TL ücret olduğunu söylemesi dikkat çekti.
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Şüpheli için "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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