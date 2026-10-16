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Cüneyt Özdemir'den Fon Tepkisi: "SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank'ta Kimse Görevden Alınmayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den Fon Tepkisi: "SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank'ta Kimse Görevden Alınmayacak mı?"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
17.10.2026 - 00:14
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, fon soruşturmasına ilişkin kamu kurumlarının tutumunu eleştirdi. Özdemir, SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank'ta soruşturmanın ardından hiçbir istifa ya da görevden alma yaşanmamasına tepki gösterdi. Gazeteci, ortaya çıkan tablonun artık kapatılamayacağını savunarak yönetimden net bir adım beklediğini dile getirdi.

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Özdemir kurumlardaki sessizliğe tepki gösterdi.

Özdemir kurumlardaki sessizliğe tepki gösterdi.

Özdemir, 16 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda soruşturma sürerken kurumların başındaki isimlerin görevlerinde kalmasını eleştirdi. Gazeteci, SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank yönetimlerinin sorumluluk almadığını belirterek şu sözleri kullandı:

'SPK'da, Borsa'da, Takasbank'ta kimse yerinden kıpırdamıyor. Kimsenin istifa edesi yok, kimsenin sorumluluk alası yok. Kimse bunları görevden almayacak mı?'

Borsa İstanbul tartışmanın merkezinde.

Borsa İstanbul tartışmanın merkezinde.

Özdemir, savcıların bu isimlerden hesap sorup sormayacağını bilmediğini, ancak mevcut yönetimin görevdekilere çekilme çağrısı yapması gerektiğini savundu. Gazeteci, birkaç bürokratı korumanın bu tabloya değip değmeyeceğini sorguladı ve ifadelerini şöyle sürdürdü:

'Savcılar bunlara hesap sorar mı bilmiyorum. 'Bir dakika siz bir koltuklarınızdan çekilin' demesi lazım. Şu anda bu denilmiyor, birkaç bürokratı korumak için değer mi? Benim içinden çıkamadığım soru bu.'

Özdemir soruşturmayı büyük soygun olarak niteledi.

Özdemir soruşturmayı büyük soygun olarak niteledi.

Özdemir, fon soruşturmasının savcılar tarafından bir örgüt işi olarak değerlendirildiğini hatırlatırken Türk ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğine ve borsanın sert düştüğüne dikkat çekti. Soruşturma kapsamında Tera ve Pusula fonlarından 16 günde 401 milyar liralık çıkış yapıldığı daha önce gündeme gelmişti. Gazeteci, olayın boyutuna ilişkin değerlendirmesini şu cümlelerle dile getirdi:

'Savcılar bu işin üzerine gidiyor, bunun bir örgüt işi olduğunu tespit ettiler. Büyük bir soygun ile karşı karşıyayız. Film gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Ortaya çıkanların artık üzerini kapatmaya imkan yok. Bu işe biraz daha farklı bir bakış açısı gerekiyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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