Cüneyt Özdemir'den Fon Tepkisi: "SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank'ta Kimse Görevden Alınmayacak mı?"

Özdemir, fon soruşturmasının savcılar tarafından bir örgüt işi olarak değerlendirildiğini hatırlatırken Türk ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğine ve borsanın sert düştüğüne dikkat çekti. Soruşturma kapsamında Tera ve Pusula fonlarından 16 günde 401 milyar liralık çıkış yapıldığı daha önce gündeme gelmişti. Gazeteci, olayın boyutuna ilişkin değerlendirmesini şu cümlelerle dile getirdi:

'Savcılar bu işin üzerine gidiyor, bunun bir örgüt işi olduğunu tespit ettiler. Büyük bir soygun ile karşı karşıyayız. Film gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Ortaya çıkanların artık üzerini kapatmaya imkan yok. Bu işe biraz daha farklı bir bakış açısı gerekiyor.'