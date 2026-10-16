Cüneyt Özdemir'den Fon Tepkisi: "SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank'ta Kimse Görevden Alınmayacak mı?"
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, fon soruşturmasına ilişkin kamu kurumlarının tutumunu eleştirdi. Özdemir, SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank'ta soruşturmanın ardından hiçbir istifa ya da görevden alma yaşanmamasına tepki gösterdi. Gazeteci, ortaya çıkan tablonun artık kapatılamayacağını savunarak yönetimden net bir adım beklediğini dile getirdi.
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Özdemir kurumlardaki sessizliğe tepki gösterdi.
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Borsa İstanbul tartışmanın merkezinde.
Özdemir soruşturmayı büyük soygun olarak niteledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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