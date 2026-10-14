article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Mehmet Şimşek, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Hakkında Soruşturma İzni Verdi

Bakan Mehmet Şimşek, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Hakkında Soruşturma İzni Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 17:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Mehmet Şimşek, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Hakkında Soruşturma İzni Verdi

Bakan Mehmet Şimşek, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Hakkında Soruşturma İzni Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan ön incelemenin ardından eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)  Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıyla Gönül hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etmişti.

Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın