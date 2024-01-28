Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Londra'daki Lüks Evlerinin En Büyük Problemi Taharet Musluğu Olmuş
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Londra'daki Lüks Evlerinin En Büyük Problemi Taharet Musluğu Olmuş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ve tepkileriyle dikkat çekiyor.
Korel'in Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'la başrollerini paylaştığı Düğüm dizisine ilişkin detaylar geçtiğimiz gün netleşmişti.
İşleri için Türkiye'ye gidip gelen Bergüzar Korel aslında eşi Halit Ergenç ile birlikte Londra'da yaşıyor.
Müge Dağıstanlı'nın 10Haber'de yazdığı bir yazıya göre Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti Londra'daki lüks evlerinde taharet musluğu krizi yaşamış.
Bergüzar Korel eşyaları ve malzemeleri özellikle Türkiye'den seçtiğini sosyal medyada da sık sık gösteriyordu. Fakat bazı şeyler istedikleri gibi gitmemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bergüzar Korel ise bir Türk markasının yardımını alarak bu problemi çözüme kavuşturmuş.
İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin taharet krizi yaşadığına değinen o yazı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda