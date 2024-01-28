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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Londra'daki Lüks Evlerinin En Büyük Problemi Taharet Musluğu Olmuş

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Londra'daki Lüks Evlerinin En Büyük Problemi Taharet Musluğu Olmuş

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 17:46

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti uzun süredir Londra'da yaşıyor bildiğiniz gibi. Bir süre boyunca kirada oturan çift sonunda kendi evlerine yerleşmiş. Fakat Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çiftin evlerinde yaşadıkları en büyük problem taharet musluğu olmuş...

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ve tepkileriyle dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ve tepkileriyle dikkat çekiyor.

Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı bildiğiniz gibi. Gündemi yakından takip eden Korel, düşüncelerini ve fikirlerini de hesabı üzerinden dile getiriyor.

Korel'in Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'la başrollerini paylaştığı Düğüm dizisine ilişkin detaylar geçtiğimiz gün netleşmişti.

Korel'in Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'la başrollerini paylaştığı Düğüm dizisine ilişkin detaylar geçtiğimiz gün netleşmişti.

Prime Video üzerinden yayınlanacak olan dizinin başrol karekterlerinden Neslihan Turhan'ı canlandıracak olan Korel oldukça heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Dizinin 23 Şubat'ta yayına gireceği paylaşılmıştı.

İşleri için Türkiye'ye gidip gelen Bergüzar Korel aslında eşi Halit Ergenç ile birlikte Londra'da yaşıyor.

İşleri için Türkiye'ye gidip gelen Bergüzar Korel aslında eşi Halit Ergenç ile birlikte Londra'da yaşıyor.

2009 yılında evlenen çift üç çocukları ile birlikte Londra'ya taşınmıştı. Uzun süredir de hayatlarını yurt dışında devam ettiriyorlar. Fakat işleri dolayısıyla İstanbul-Londra arası mekik dokuyorlar desek yeridir.

Müge Dağıstanlı'nın 10Haber'de yazdığı bir yazıya göre Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti Londra'daki lüks evlerinde taharet musluğu krizi yaşamış.

Müge Dağıstanlı'nın 10Haber'de yazdığı bir yazıya göre Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti Londra'daki lüks evlerinde taharet musluğu krizi yaşamış.

Şimdiye kadar kirada oturan çift kendi evlerini satın alarak yaptıkları düzenlemelerin ardından evlerine yerleşmiş.

Bergüzar Korel eşyaları ve malzemeleri özellikle Türkiye'den seçtiğini sosyal medyada da sık sık gösteriyordu. Fakat bazı şeyler istedikleri gibi gitmemiş.

Bergüzar Korel eşyaları ve malzemeleri özellikle Türkiye'den seçtiğini sosyal medyada da sık sık gösteriyordu. Fakat bazı şeyler istedikleri gibi gitmemiş.

Türk tipi klozet yaptırmalarına müsaade edilmemiş. Kentte musluk suyu kullanılması dolayısıyla şebekeye karışma riski göz önünde bulundurularak taharet musluğu yasaklanmış.

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Bergüzar Korel ise bir Türk markasının yardımını alarak bu problemi çözüme kavuşturmuş.

Bergüzar Korel ise bir Türk markasının yardımını alarak bu problemi çözüme kavuşturmuş.

Müge Dağıstanlı'nın yazısına göre Londra'daki Türkler, WhatsApp gruplarında Bergüzar Korel'in evine yaptırdıklarını konuşuyormuş.

İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin taharet krizi yaşadığına değinen o yazı:

İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin taharet krizi yaşadığına değinen o yazı:

'Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti Londra’dan yeni aldıkları dubleks evlerine yerleşti. Daha önce kirada oturuyorlardı. Korel evden yaptığı paylaşımlarda eşyaları, malzemeleri Türkiye’den seçtiklerini özellikle belirtiyor. Ancak hela mevzusunda sorun yaşamışlar. Türk tipi klozet yaptırmalarına izin verilmemiş. Kentte, musluk suyu kullanıldığı için bunun şebekeye karışma riski sebebiyle taharet musluğu yasakmış. Ama Korel, bir Türk markası yardımıyla bu sorundan kurtulmuş. Bu arada Londra’daki Türkler’in, WhatsApp gruplarındaki konulardan biri de Bergüzar Korel’in evine ne yaptırdığı, nereden neler satın aldığı.'

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