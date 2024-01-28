Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Londra'daki Lüks Evlerinin En Büyük Problemi Taharet Musluğu Olmuş

'Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti Londra’dan yeni aldıkları dubleks evlerine yerleşti. Daha önce kirada oturuyorlardı. Korel evden yaptığı paylaşımlarda eşyaları, malzemeleri Türkiye’den seçtiklerini özellikle belirtiyor. Ancak hela mevzusunda sorun yaşamışlar. Türk tipi klozet yaptırmalarına izin verilmemiş. Kentte, musluk suyu kullanıldığı için bunun şebekeye karışma riski sebebiyle taharet musluğu yasakmış. Ama Korel, bir Türk markası yardımıyla bu sorundan kurtulmuş. Bu arada Londra’daki Türkler’in, WhatsApp gruplarındaki konulardan biri de Bergüzar Korel’in evine ne yaptırdığı, nereden neler satın aldığı.'