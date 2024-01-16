Bergüzar Korel Kocası Halit Ergenç'in Öğünlerini Diyetisyenine Attığını Paylaşınca "Kanuni'ye Bak!" Dedirtti
Bergüzar Korel Kocası Halit Ergenç'in Öğünlerini Diyetisyenine Attığını Paylaşınca "Kanuni'ye Bak!" Dedirtti
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerimizden bir tanesi de Bergüzar Korel bildiğiniz gibi. Aktif bir şekilde Instagram kullanan ünlü oyuncunun 2,2 milyon takipçisi bulunuyor. Son olarak eşi Halit Ergenç'i paylaşan Korel, 'Kanuni ne hale düşmüş!' dedirtti.
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Şimdilerde yeni filmi 10 Saniye ve dijital işi Düğüm'ün yayınlanmasını bekleyen Bergüzar Korel, sosyal medyada oldukça aktif bir isim haline geldi.
Tabii Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in dillere destan aşkı da herkesi etkiliyor.
Korel ve Ergenç çifti üçüncü çocukları Leyla'yı 3 Kasım 2021'de kucaklarına almıştı hatırlarsanız.
Bergüzar Korel'in doğum kilolarından hızla kurtulmuş olması o dönemler oldukça konuşulan ve dikkat çeken konular arasındaydı.
Sosyal medyada genel olarak yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla ses getiren Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda saçlarını kısacık kestirdiği yeni tarzıyla dikkat çekmişti.
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Halit Ergenç ise eşinin Esra Erol'a benzetilen yeni tarzı için "Mükemmel oldu, harika oldu, bayılıyorum. Bergüzar her haliyle bana tamam. Nasıl olursa olsun" demiş ve herkesi etkilemişti.
Magazinin sevilen çiftinden bu kez de Halit Ergenç'in zayıflığını sorgulatacak bir paylaşım geldi.
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