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Bergüzar Korel Kocası Halit Ergenç'in Öğünlerini Diyetisyenine Attığını Paylaşınca "Kanuni'ye Bak!" Dedirtti

Bergüzar Korel Kocası Halit Ergenç'in Öğünlerini Diyetisyenine Attığını Paylaşınca "Kanuni'ye Bak!" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
16.01.2024 - 11:08

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerimizden bir tanesi de Bergüzar Korel bildiğiniz gibi. Aktif bir şekilde Instagram kullanan ünlü oyuncunun 2,2 milyon takipçisi bulunuyor. Son olarak eşi Halit Ergenç'i paylaşan Korel, 'Kanuni ne hale düşmüş!' dedirtti.

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Şimdilerde yeni filmi 10 Saniye ve dijital işi Düğüm'ün yayınlanmasını bekleyen Bergüzar Korel, sosyal medyada oldukça aktif bir isim haline geldi.

Şimdilerde yeni filmi 10 Saniye ve dijital işi Düğüm'ün yayınlanmasını bekleyen Bergüzar Korel, sosyal medyada oldukça aktif bir isim haline geldi.

Eşi Halit Ergenç ile birlikte Londra'ya taşınan ve hayatını oldukça değiştiren Korel, 2,2 milyon takipçili Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor. Takipçilerine düzenli olarak hayatını gösteren Korel, yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor.

Tabii Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in dillere destan aşkı da herkesi etkiliyor.

Tabii Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in dillere destan aşkı da herkesi etkiliyor.

Binbir Gece dizisinde başrolü paylaşan ikili yıllar içerisinde aşklarını daha da büyüterek, herkesi böyle bir ilişkiye imrendiriyor. 2009 yılında evlenen çift bu yılın Ağustos ayında 15 yıllarını tamamlayacak.

Korel ve Ergenç çifti üçüncü çocukları Leyla'yı 3 Kasım 2021'de kucaklarına almıştı hatırlarsanız.

Korel ve Ergenç çifti üçüncü çocukları Leyla'yı 3 Kasım 2021'de kucaklarına almıştı hatırlarsanız.

Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, 2021 yılının sonunda kızlarını kucaklarına almışlardı.

Bergüzar Korel'in doğum kilolarından hızla kurtulmuş olması o dönemler oldukça konuşulan ve dikkat çeken konular arasındaydı.

Bergüzar Korel'in doğum kilolarından hızla kurtulmuş olması o dönemler oldukça konuşulan ve dikkat çeken konular arasındaydı.

Ünlü oyuncunun üç çocuğunu kucağına aldıktan sonraki fiziğinin sırrı da tabii ki en çok merak edilen durumlar arasındaydı.

Sosyal medyada genel olarak yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla ses getiren Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda saçlarını kısacık kestirdiği yeni tarzıyla dikkat çekmişti.

Sosyal medyada genel olarak yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla ses getiren Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda saçlarını kısacık kestirdiği yeni tarzıyla dikkat çekmişti.

Daha önce de kısa saç kullanan Korel'in o dönemler saçları kahverengiydi. Şimdilerde ise sarışın olarak deniyor bu tarzı.

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Halit Ergenç ise eşinin Esra Erol'a benzetilen yeni tarzı için "Mükemmel oldu, harika oldu, bayılıyorum. Bergüzar her haliyle bana tamam. Nasıl olursa olsun" demiş ve herkesi etkilemişti.

Halit Ergenç ise eşinin Esra Erol'a benzetilen yeni tarzı için "Mükemmel oldu, harika oldu, bayılıyorum. Bergüzar her haliyle bana tamam. Nasıl olursa olsun" demiş ve herkesi etkilemişti.

Bu sözlerden sonra pek çok kullanıcıdan 'Aşka olan inancım arttı' yorumları almıştık.

Magazinin sevilen çiftinden bu kez de Halit Ergenç'in zayıflığını sorgulatacak bir paylaşım geldi.

Magazinin sevilen çiftinden bu kez de Halit Ergenç'in zayıflığını sorgulatacak bir paylaşım geldi.

Yediği her öğünü diyetisyenine gönderen Halit Ergenç'in fotoğrafını paylaşan Bergüzar Korel, görenlere 'Koskoca Kanuni ne hale gelmiş...' dedirtti. Halit Ergenç'in vermiş olduğu kilolar da tabii ki gözden kaçmadı.

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