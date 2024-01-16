Bergüzar Korel Kocası Halit Ergenç'in Öğünlerini Diyetisyenine Attığını Paylaşınca "Kanuni'ye Bak!" Dedirtti

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerimizden bir tanesi de Bergüzar Korel bildiğiniz gibi. Aktif bir şekilde Instagram kullanan ünlü oyuncunun 2,2 milyon takipçisi bulunuyor. Son olarak eşi Halit Ergenç'i paylaşan Korel, 'Kanuni ne hale düşmüş!' dedirtti.