Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aralarındaki Nafaka Davasının Hala Sonuçlanmadığını Söyleyen Ahu Yağtu Okları Cem Yılmaz'ın Üstüne Yöneltti

Aralarındaki Nafaka Davasının Hala Sonuçlanmadığını Söyleyen Ahu Yağtu Okları Cem Yılmaz'ın Üstüne Yöneltti

Cem Yılmaz Ahu Yağtu
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.01.2024 - 10:11

Oyuncu Ahu Yağtu geçtiğimiz gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre eski eşi Cem Yılmaz'la olan nafaka davasının hala sürdüğünü söyleyen Ahu Yağtu, çıkan diğer iddialar için de 'Kendisine sorarsınız.' cevabını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son olarak Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de muhabirlerin objektiflerine yakalanmış.

Son olarak Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de muhabirlerin objektiflerine yakalanmış.

Magazinde eski eşi Cem Yılmaz'la olan nafaka davası ile önceki yıllarda epey konuşulan Yağtu, hala bu sürecin sonuçlanmadığını ve devam ettiğini belirtiyor.

Önce bilmeyenler için başa dönelim; Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 2012 yılında evleniyor.

Önce bilmeyenler için başa dönelim; Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 2012 yılında evleniyor.

10 Mart 2012 tarihinde Pera Palace Hotel'de yaptıkları düğünle evleniyor ikili. Fakat çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2013 yılında boşanma kararı aldılar.

Tabii bu sırada 2012 yılında oğulları Kemal dünyaya geldi.

Tabii bu sırada 2012 yılında oğulları Kemal dünyaya geldi.

İlk kez anne-baba olan çift 20 aylı kevliliklerini tek celsede bitirmişti. Bunun sonucunda ise Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemesine karar verilmişti.

Uzun yıllar boyunca oğlu Kemal için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, pandeminin getirdiği ekonomik şartlar sonucu zorlanmaya başlamıştı.

Uzun yıllar boyunca oğlu Kemal için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, pandeminin getirdiği ekonomik şartlar sonucu zorlanmaya başlamıştı.

Dolar kurunun da her geçen gün artmaya devam etmesi ünlü şovmeni zorlamaya başlamıştı. Yılmaz da ödediği nafakanın azaltılması için Ahu Yağtu'ya dava açmıştı. 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL olarak değiştirilmesini talep etmişti. Bu süreçte mahkeme tarafından Yılmaz'ın 70 bin TL ödemesi kararı alınmıştı.

Fakat Ahu Yağtu da 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL'ye düşürülmesini kabul etmedi ve konu istinaf mahkemesine taşındı.

Fakat Ahu Yağtu da 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL'ye düşürülmesini kabul etmedi ve konu istinaf mahkemesine taşındı.

Cem Yılmaz'ın ekonomik şartlardan etkilenmediğini gerekçe olarak sunan Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira almasına tutun da anlaşmalı olduğu reklamdan aldığı paraya kadar pek çok detayı dilekçesinde kalem kalem yazmıştı. 

'Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini...'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mahkeme de dilekçedeki nedenleri haklı görmüş ve Cem Yılmaz'ın tekrar 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi kararını almıştı.

Mahkeme de dilekçedeki nedenleri haklı görmüş ve Cem Yılmaz'ın tekrar 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi kararını almıştı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre 2022 yılında oldukça konuşulan davanın henüz bitmediğini öğrendik.

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından oğlu Kemal'la tatile gideceklerini söyleyen Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın da bu tatile dahil olup olmadığı sorularına cevap verdi.

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından oğlu Kemal'la tatile gideceklerini söyleyen Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın da bu tatile dahil olup olmadığı sorularına cevap verdi.

Muhabirlerin 'Oğlunuz Kemal'in, eski eşiniz Cem Bey'in tatilde size eşlik etmesi yönünde isteği oldu mu?' sorusuna 'Öyle bir isteği olmadı' cevabını veren Ahu Yağtu, nafaka davasına kadar görüşmeye devam ettiği eski eşiyle bir araya gelmediğini vurgulamış oldu.

Cem Yılmaz son günlerde hem yeni gösterisinin bilet fiyatlarıyla, hem de lüks villasını 100 milyon liraya satacağı iddialarıyla gündemde.

Cem Yılmaz son günlerde hem yeni gösterisinin bilet fiyatlarıyla, hem de lüks villasını 100 milyon liraya satacağı iddialarıyla gündemde.

Anlayacağınız maddi konularla oldukça konuşuluyor şu sıralar. Gösterinin bilet fiyatlarına gelen zam miktarı sosyal medyada topa tutulmuştu. Lüks villasını 100 milyon TL'ye satışa koyduğu yönündeki iddialar karşısında ise 'Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim, komik değil' demişti.

Ahu Yağtu'ya bunların üstüne eski eşi Cem Yılmaz ve nafaka davası sorulunca okları Yılmaz'ın üstüne çeviriyor.

Ahu Yağtu'ya bunların üstüne eski eşi Cem Yılmaz ve nafaka davası sorulunca okları Yılmaz'ın üstüne çeviriyor.

'Nafaka davası henüz sonuçlanmadı. Dava süreci devam ediyor. Kendisine de sorarsınız karşılaştığınızda.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?