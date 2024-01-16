Aralarındaki Nafaka Davasının Hala Sonuçlanmadığını Söyleyen Ahu Yağtu Okları Cem Yılmaz'ın Üstüne Yöneltti

Dolar kurunun da her geçen gün artmaya devam etmesi ünlü şovmeni zorlamaya başlamıştı. Yılmaz da ödediği nafakanın azaltılması için Ahu Yağtu'ya dava açmıştı. 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL olarak değiştirilmesini talep etmişti. Bu süreçte mahkeme tarafından Yılmaz'ın 70 bin TL ödemesi kararı alınmıştı.