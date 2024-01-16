Aralarındaki Nafaka Davasının Hala Sonuçlanmadığını Söyleyen Ahu Yağtu Okları Cem Yılmaz'ın Üstüne Yöneltti
Aralarındaki Nafaka Davasının Hala Sonuçlanmadığını Söyleyen Ahu Yağtu Okları Cem Yılmaz'ın Üstüne Yöneltti
Oyuncu Ahu Yağtu geçtiğimiz gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre eski eşi Cem Yılmaz'la olan nafaka davasının hala sürdüğünü söyleyen Ahu Yağtu, çıkan diğer iddialar için de 'Kendisine sorarsınız.' cevabını verdi.
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Son olarak Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de muhabirlerin objektiflerine yakalanmış.
Önce bilmeyenler için başa dönelim; Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 2012 yılında evleniyor.
Tabii bu sırada 2012 yılında oğulları Kemal dünyaya geldi.
Uzun yıllar boyunca oğlu Kemal için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, pandeminin getirdiği ekonomik şartlar sonucu zorlanmaya başlamıştı.
Fakat Ahu Yağtu da 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL'ye düşürülmesini kabul etmedi ve konu istinaf mahkemesine taşındı.
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Mahkeme de dilekçedeki nedenleri haklı görmüş ve Cem Yılmaz'ın tekrar 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi kararını almıştı.
Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından oğlu Kemal'la tatile gideceklerini söyleyen Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın da bu tatile dahil olup olmadığı sorularına cevap verdi.
Cem Yılmaz son günlerde hem yeni gösterisinin bilet fiyatlarıyla, hem de lüks villasını 100 milyon liraya satacağı iddialarıyla gündemde.
Ahu Yağtu'ya bunların üstüne eski eşi Cem Yılmaz ve nafaka davası sorulunca okları Yılmaz'ın üstüne çeviriyor.
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