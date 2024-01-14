Cem Yılmaz Evini Sattığı Haberlerine İsyan Etti: "Artık Şakadan Çıktı"
Cem Yılmaz Evini Sattığı Haberlerine İsyan Etti: "Artık Şakadan Çıktı"
Lüks villasını satışa çıkarttığı ile ilgili haberlerle gündeme gelen Cem Yılmaz konuya yaptığı sitem dolu Twitter paylaşımı ile isyan etti. Yılmaz gönderisinde iddiaları da yalanladı.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz şimdilerde 4 yılın ardından yeniden sahnelere döneceği gönderisinin hazırlığıda.
Bu haberlere ise Cem Yılmaz'dan ışık hızında yalanlama geldi!
Yılmaz'ın bu isyanı ise akıllara ünlü "uçak almışım çok belli" esprisini getirmedi değil.
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