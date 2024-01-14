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Cem Yılmaz Evini Sattığı Haberlerine İsyan Etti: "Artık Şakadan Çıktı"

Cem Yılmaz Evini Sattığı Haberlerine İsyan Etti: "Artık Şakadan Çıktı"

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 14:36

Lüks villasını satışa çıkarttığı ile ilgili haberlerle gündeme gelen Cem Yılmaz konuya yaptığı sitem dolu Twitter paylaşımı ile isyan etti. Yılmaz gönderisinde iddiaları da yalanladı.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz şimdilerde 4 yılın ardından yeniden sahnelere döneceği gönderisinin hazırlığıda.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz şimdilerde 4 yılın ardından yeniden sahnelere döneceği gönderisinin hazırlığıda.

Bilet fiyatları ile gündem olan ve 'CMXXIV' adını taşıyacak olan gösterinin biletleri dakikalar içinde tükenmişti.

Yılmaz yeni gösterisi ile gündemdeyken 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü komedyen Levent'te bulunan villasını satışa çıkarttığı haberi ile konuşulmaya başlandı.

Bu haberlere ise Cem Yılmaz'dan ışık hızında yalanlama geldi!

Bu haberlere ise Cem Yılmaz'dan ışık hızında yalanlama geldi!
twitter.com

Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama metni paylaşan Yılmaz bu haberin şakadan çıkarak maksatlı bir şeye dönüştüğünü söylerken drone ile evinin fotoğraflarının çekilmesine de isyan etti.

Yılmaz'ın bu isyanı ise akıllara ünlü "uçak almışım çok belli" esprisini getirmedi değil.

Yılmaz'ın bu isyanı ise akıllara ünlü "uçak almışım çok belli" esprisini getirmedi değil.

Evini sattığı haberlerini yalanlayan ve evinin üstünde görüntü almak amaçlı drone uçurulmasına da isyan eden Yılmaz'ın mevzubahis evi için 100 milyon TL istediği öne sürülmüştü.

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