Cem Yılmaz'ın Lüks Villasının Satışa Çıkarıldığı İddia Edildi! Milyonlar Havada Uçtu!
Cem Yılmaz'ın Lüks Villasının Satışa Çıkarıldığı İddia Edildi! Milyonlar Havada Uçtu!
Geçtiğimiz günlerde yeni gösterisinin bilet fiyatlarıyla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evini satılığa çıkardığı iddia edildi. İstanbul'da bulunan lüks villanın satışa çıktığına ilişkin iddiada yer alan fiyat ise dudak uçuklattı!
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi Cem Yılmaz, 4 yıl sonra yeni gösteri sahneliyor. 10 Ocak'ta satışa çıkan biletler ise yalnızca dakikalar içinde tükendi.
"CMXXIV" VIP biletleri 4.400 TL'den satıldı!
10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'daki villasını satışa çıkardı.
Başarılı komedyenin emlakçısına ilanı internete koymaması söylendiği iddia edildi.
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Normal evlerin fiyatları dudak uçuklatmadı mı ? O villa neden o fiyata çıkmış mesela o dudak uçuklatmadı mı ? 🤔🤔