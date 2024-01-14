Cem Yılmaz'ın Lüks Villasının Satışa Çıkarıldığı İddia Edildi! Milyonlar Havada Uçtu!

Cem Yılmaz, 7 Şubat - 26 Mart tarihlerinde 'CMXXIV' ile sahneye çıkacak. Bilet fiyatlarına ilişkin pek çok söylenti ve iddiadan sonra, 6 dakikada tükenen biletlerin gerçek fiyatı ortaya çıktı.

Gösterinin VIP biletleri 4.400 TL'den satıldı.