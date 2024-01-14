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Cem Yılmaz'ın Lüks Villasının Satışa Çıkarıldığı İddia Edildi! Milyonlar Havada Uçtu!

Cem Yılmaz'ın Lüks Villasının Satışa Çıkarıldığı İddia Edildi! Milyonlar Havada Uçtu!

Cem Yılmaz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.01.2024 - 12:37 Son Güncelleme: 14.01.2024 - 12:38

Geçtiğimiz günlerde yeni gösterisinin bilet fiyatlarıyla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evini satılığa çıkardığı iddia edildi. İstanbul'da bulunan lüks villanın satışa çıktığına ilişkin iddiada yer alan fiyat ise dudak uçuklattı! 

İşte, detaylar...

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Bildiğiniz gibi Cem Yılmaz, 4 yıl sonra yeni gösteri sahneliyor. 10 Ocak'ta satışa çıkan biletler ise yalnızca dakikalar içinde tükendi.

Bildiğiniz gibi Cem Yılmaz, 4 yıl sonra yeni gösteri sahneliyor. 10 Ocak'ta satışa çıkan biletler ise yalnızca dakikalar içinde tükendi.

Ünlü komedyen, heyecanla beklenen yeni gösterisine ilişkin tanıtım afişini 6 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı. Ocak ayının 10'unda satışa çıkan biletler dakikalar içinde tükendi.

"CMXXIV" VIP biletleri 4.400 TL'den satıldı!

"CMXXIV" VIP biletleri 4.400 TL'den satıldı!

Cem Yılmaz, 7 Şubat - 26 Mart tarihlerinde 'CMXXIV' ile sahneye çıkacak. Bilet fiyatlarına ilişkin pek çok söylenti ve iddiadan sonra, 6 dakikada tükenen biletlerin gerçek fiyatı ortaya çıktı. 

Gösterinin VIP biletleri 4.400 TL'den satıldı.

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'daki villasını satışa çıkardı.

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'daki villasını satışa çıkardı.

Dağıstanlı'nın aktardığına göre, Cem Yılmaz'ın İstanbul'un Levent semtinde yer alan villası 100 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Başarılı komedyenin emlakçısına ilanı internete koymaması söylendiği iddia edildi.

Başarılı komedyenin emlakçısına ilanı internete koymaması söylendiği iddia edildi.

Satılığa çıktığı iddia edilen lüks villanın, İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Levent'te yer alan ve Cem Yılmaz'ın uzun yıllardır oturduğu lüks villası olduğu söyleniyor.

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ömer

Normal evlerin fiyatları dudak uçuklatmadı mı ? O villa neden o fiyata çıkmış mesela o dudak uçuklatmadı mı ? 🤔🤔