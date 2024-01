Teoman "Ben Fırlamayım" Dedi Hayranlarına Yeni Single Müjdesi Verdi!

Rock müziğinin yaşayan efsanesi Teoman, 2023 GQ Man of the Year Türkiye Ödülleri kapsamında 'Zamansızlık' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşma yapan ünlü sanatçı 'after parti' heyecanıyla herkesi güldürdü.