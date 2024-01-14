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Teoman "Ben Fırlamayım" Dedi Hayranlarına Yeni Single Müjdesi Verdi!

Teoman "Ben Fırlamayım" Dedi Hayranlarına Yeni Single Müjdesi Verdi!

Teoman
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.01.2024 - 11:46

Ünlü şarkıcı Teoman, 2023 GQ Man of the Year Ödül töreninden bu yana gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu. Yeni yıla hızlı giren ünlü şarkıcı peş peşe yaptığı esprili açıklamalarla hepimizin yüzünü güldürdü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Teoman, basın mensuplarına verdiği 'Ben fırlamayım' yanıtıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı bu kez hayranlarına bir sürprizi olduğunu da duyurdu. 

İşte, detaylar...

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Ünlü şarkıcı Teoman, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teoman, ödül töreninde dikkat çeken 'after party' esprisi hakkında açıklamada bulundu.

Ünlü şarkıcı Teoman, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teoman, ödül töreninde dikkat çeken 'after party' esprisi hakkında açıklamada bulundu.

Milliyet'in haberine göre ünlü şarkıcı, Bebek'te bir mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hayranlarına bir sürprizi olduğundan söz eden Teoman, 'after party' esprisi hakkında da güldüren bir açıklamada daha bulundu. 

İşte, ünlü sanatçının hayranlarına müjdesi ve 'Ben fırlamayım' açıklaması... 👇

Bildiğiniz gibi Teoman, ödül konuşmasında "Çok mutluyum 'after party' varmış." demişti.

Bildiğiniz gibi Teoman, ödül konuşmasında "Çok mutluyum 'after party' varmış." demişti.

Rock müziğinin yaşayan efsanesi Teoman, 2023 GQ Man of the Year Türkiye Ödülleri kapsamında 'Zamansızlık' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşma yapan ünlü sanatçı 'after parti' heyecanıyla herkesi güldürdü.

Teoman bu kez de basın mensuplarının 'after party' sorusuna "Ben fırlamayım" diyerek yanıt verdi!

Teoman bu kez de basın mensuplarının 'after party' sorusuna "Ben fırlamayım" diyerek yanıt verdi!

Milliyet'te yer alan habere göre, basın mensupları Teoman'a ödül töreni sonrası 'after pary' hakkında soru sordu. Teoman ise arkadaş ortamlarında da yapmayı sevdiğini söylediği parti esprisine rağmen eskisi gibi hızlı yaşamadığını itiraf etti.

Teoman, 'Ben fırlamayım. Esprisini yapıyorum aslında. Eskisi gibi hızlı yaşamıyorum' dedi.

Mayıs'ta bir roman bir de single geliyor!

Mayıs'ta bir roman bir de single geliyor!

Rock müziğin sevilen isiminin 2024 yılı sürprizleri de belli oldu. Son olarak Eylül 2023'te 12. stüdyo albümü 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina' ile diskografinin tamamlandığını duyuran Teoman, single hazırlığında olduğunu duyurdu. Üstelik single için tarih de belli. Mayıs ayında bir roman bir single geliyor!

Teoman, 2023 yılında tamamladığı çalışmaları işte bu sözlerle hayranlarına duyurdu!

Teoman, 2023 yılında tamamladığı çalışmaları işte bu sözlerle hayranlarına duyurdu!

'Geçtiğimiz yıl roman bitirdim, mayısta çıkacak. Hatta oyuna dönüştüreceğiz. Cem Adrian’a yaptığım şarkı şubatta çıkacak. Mayıs'ta da hayranlarıma bir single sürprizim olacak.'  

Teoman'ın bu sözleri ise ünlü rockçının hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı!

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