Teoman "Ben Fırlamayım" Dedi Hayranlarına Yeni Single Müjdesi Verdi!

Milliyet'te yer alan habere göre, basın mensupları Teoman'a ödül töreni sonrası 'after pary' hakkında soru sordu. Teoman ise arkadaş ortamlarında da yapmayı sevdiğini söylediği parti esprisine rağmen eskisi gibi hızlı yaşamadığını itiraf etti.

Teoman, 'Ben fırlamayım. Esprisini yapıyorum aslında. Eskisi gibi hızlı yaşamıyorum' dedi.