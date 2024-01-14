Teoman "Ben Fırlamayım" Dedi Hayranlarına Yeni Single Müjdesi Verdi!
Teoman "Ben Fırlamayım" Dedi Hayranlarına Yeni Single Müjdesi Verdi!
Ünlü şarkıcı Teoman, 2023 GQ Man of the Year Ödül töreninden bu yana gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu. Yeni yıla hızlı giren ünlü şarkıcı peş peşe yaptığı esprili açıklamalarla hepimizin yüzünü güldürdü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Teoman, basın mensuplarına verdiği 'Ben fırlamayım' yanıtıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı bu kez hayranlarına bir sürprizi olduğunu da duyurdu.
İşte, detaylar...
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Ünlü şarkıcı Teoman, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teoman, ödül töreninde dikkat çeken 'after party' esprisi hakkında açıklamada bulundu.
Bildiğiniz gibi Teoman, ödül konuşmasında "Çok mutluyum 'after party' varmış." demişti.
Teoman bu kez de basın mensuplarının 'after party' sorusuna "Ben fırlamayım" diyerek yanıt verdi!
Mayıs'ta bir roman bir de single geliyor!
Teoman, 2023 yılında tamamladığı çalışmaları işte bu sözlerle hayranlarına duyurdu!
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