Zafer Algöz'den Yakın Arkadaşı Cem Yılmaz'ın Gösteri Fiyatlarına Destek: "Cem'in Bilet Fiyatları Normal"
Zafer Algöz'den Yakın Arkadaşı Cem Yılmaz'ın Gösteri Fiyatlarına Destek: "Cem'in Bilet Fiyatları Normal"
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, oyuncu Zafer Algöz Cem Yılmaz’ın şubat ayında başlayacak yeni gösterisinin bilet fiyatlarının pahalı bulunması hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Zafer Algöz yakın arkadaşını destekleyen söylemlerde bulundu.
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Algöz, oyunun ön sıra biletlerinin 2- 4 bin TL arasında bir fiyatla satışa sunulması hakkında şunları söyledi:
“Bu fiyatlar en önse eğer, ben veririm. Cem’e feda olsun. Talep var, insanlar da gülmeye hasret kaldı. Cem o boşluğu dolduran bir isim olduğundan, bu fiyatlar olabilir. Dünyanın her yerinde canlı performanslar, konserler pahalıdır.”
Nişantaşı'nda kameralara yakalanan oyuncu ayrıca sinema filmi biletlerinin pahalılığından dert yandı: “Sinema biletleri korkunç pahalı, kimse gidemiyor. Dört kişinin sinemaya gitmesi en az 1500 lira tutuyor. Ancak tiyatrolara karşı talep var, tiyatroya gitmek daha makul.”
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte sahne alan Zafer Algöz, Cem Yılmaz'la olan rekabeti hakkındaki “Cem Bey’le rekabet etmek nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Cem’le rekabet edemeyiz, biz ona göre daha genciz. Şov dünyasına yeni girdik. Biz daha mütevazı rakamlarla işi idare ediyoruz.”
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin fiyatları sosyal medyada tepki toplamasına rağmen biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi.
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Zafer Algöz'ün yaptığı açıklama hakkında sosyal medyada aldığı yanıtlardan bazıları:
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