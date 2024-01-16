Pınar Altuğ Eşi Yağmur Atacan'la Paylaştığı Romantik Pozun Altına Gelen Gazze Sorusuna Kayıtsız Kalmadı
Pınar Altuğ Eşi Yağmur Atacan'la Paylaştığı Romantik Pozun Altına Gelen Gazze Sorusuna Kayıtsız Kalmadı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden bir tanesi de Pınar Altuğ. 1,6 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Altuğ, son fotoğrafının altına gelen Gazze savaşı yorumuna kayıtsız kalmadı. Cevap veren ünlü oyuncu 'Bizi aşar' dedi.
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Uzun yıllar boyu canlandırdığı Çocuklar Duymasın Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, şimdilerde tiyatro oyunlarına yoğunlaşmış durumda.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve 1,6 milyon takipçiye sahip olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan romantik pozlarını da sık sık paylaşmaktan kaçınmıyor.
Çift 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti özellikle geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan ve tüm ülkeyi etkileyen korkunç deprem döneminde dikkat çekmişti.
Yılbaşından kalma fotoğraflarını henüz yükleyebilen ve "Hayat paylaşınca çoookkk güzel🥳" diyen Pınar Altuğ, eşi ve arkadaşlarıyla anılarını paylaştı.
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Diğer bir yandan şimdilerde tüm ünlü oyuncuların paylaşımlarının altına gelen "Gazze" sorusu Pınar Altuğ'a da geldi.
Depremde eşi ile birlikte uğraşan Pınar Altuğ'a "Neden Gazze için aynı hassasiyeti göremedik?" sorusu gelince ünlü oyuncu "Gazze bizim boyumuzu aşar" cevabını verdi.
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