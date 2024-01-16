Pınar Altuğ Eşi Yağmur Atacan'la Paylaştığı Romantik Pozun Altına Gelen Gazze Sorusuna Kayıtsız Kalmadı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden bir tanesi de Pınar Altuğ. 1,6 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Altuğ, son fotoğrafının altına gelen Gazze savaşı yorumuna kayıtsız kalmadı. Cevap veren ünlü oyuncu 'Bizi aşar' dedi.