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Pınar Altuğ Eşi Yağmur Atacan'la Paylaştığı Romantik Pozun Altına Gelen Gazze Sorusuna Kayıtsız Kalmadı

Pınar Altuğ Eşi Yağmur Atacan'la Paylaştığı Romantik Pozun Altına Gelen Gazze Sorusuna Kayıtsız Kalmadı

Pınar Altuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.01.2024 - 09:04

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden bir tanesi de Pınar Altuğ. 1,6 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Altuğ, son fotoğrafının altına gelen Gazze savaşı yorumuna kayıtsız kalmadı. Cevap veren ünlü oyuncu 'Bizi aşar' dedi.

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Uzun yıllar boyu canlandırdığı Çocuklar Duymasın Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, şimdilerde tiyatro oyunlarına yoğunlaşmış durumda.

Uzun yıllar boyu canlandırdığı Çocuklar Duymasın Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, şimdilerde tiyatro oyunlarına yoğunlaşmış durumda.

Şimdilerde Emre Kınay ile birlikte başrolünü paylaştığı Mutlu Aile Tablosu için çalışmalarını sürdüren Pınar Altuğ, müjdeli haberi henüz beş gün önce Instagram'dan duyurdu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve 1,6 milyon takipçiye sahip olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan romantik pozlarını da sık sık paylaşmaktan kaçınmıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve 1,6 milyon takipçiye sahip olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan romantik pozlarını da sık sık paylaşmaktan kaçınmıyor.

2008 yılında evlenen çift, evliliklerinde 15 yılı geride bıraktı. Sosyal medyanın da oldukça takdir ettiği, severek takip ettiği bir ikili oldular.

Çift 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı.

Çift 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına almıştı.

Ocak ayının 27'sinde 15 yaşına girecek olan Su Atacan'ı görenler de ne kadar büyüdüğüne inanamıyor.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti özellikle geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan ve tüm ülkeyi etkileyen korkunç deprem döneminde dikkat çekmişti.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti özellikle geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan ve tüm ülkeyi etkileyen korkunç deprem döneminde dikkat çekmişti.

Açık bulabildiği tüm yolları kullanarak deprem bölgelerine yardıma giden Yağmur Atacan, sosyal medya hesapları üzerinden elinden geldiğince yardım istemişti. Pınar Altuğ da aynı şekilde tıpkı eşi gibi sosyal medyadan tüm desteklerini sağlamıştı.

Yılbaşından kalma fotoğraflarını henüz yükleyebilen ve "Hayat paylaşınca çoookkk güzel🥳" diyen Pınar Altuğ, eşi ve arkadaşlarıyla anılarını paylaştı.

Yılbaşından kalma fotoğraflarını henüz yükleyebilen ve "Hayat paylaşınca çoookkk güzel🥳" diyen Pınar Altuğ, eşi ve arkadaşlarıyla anılarını paylaştı.

Yılbaşı için Palandöken'e gittikleri görülen Altuğ ve Atacan'ın romantik pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

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Diğer bir yandan şimdilerde tüm ünlü oyuncuların paylaşımlarının altına gelen "Gazze" sorusu Pınar Altuğ'a da geldi.

Diğer bir yandan şimdilerde tüm ünlü oyuncuların paylaşımlarının altına gelen "Gazze" sorusu Pınar Altuğ'a da geldi.

Ünlü oyuncu kendisine yorum yapan takipçilerinin büyük bir kısmına yetişip cevap vermeye çalışıyor. Bu yorumu görünce de kayıtsız kalmadı elbette.

Depremde eşi ile birlikte uğraşan Pınar Altuğ'a "Neden Gazze için aynı hassasiyeti göremedik?" sorusu gelince ünlü oyuncu "Gazze bizim boyumuzu aşar" cevabını verdi.

Depremde eşi ile birlikte uğraşan Pınar Altuğ'a "Neden Gazze için aynı hassasiyeti göremedik?" sorusu gelince ünlü oyuncu "Gazze bizim boyumuzu aşar" cevabını verdi.

'Biz depremde elimizin uzandığı, gücümüzün yettiğince yardım etmeye çalıştık. Gazze bizim boyumuzu aşar maalesef. Baksanıza dünya seyirci.'

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