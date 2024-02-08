Ünlü Şarkıcıların Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz Dünyalar Tatlısı Küçüklük Halleri
Ünlü Şarkıcıların Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz Dünyalar Tatlısı Küçüklük Halleri
Kaynak: https://twitter.com/clipboardturkey/s...
@clipboardturkey hesabı pop sanatçılarının küçüklük hallerini sıralayınca tatlılıklarına dayanamayıp bizler de derledik! Kimisinin tıpatıp aynı kaldığı, kimisinin epey değiştiği ünlüler ve çocukluk hallerini görmeniz gerek. 👇
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1. Bülent Ersoy
2. Sezen Aksu
3. Gülben Ergen
4. Barış Manço
5. Zeki Müren
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6. Mahsun Kırmızıgül
7. Ajda Pekkan
8. Bengü
9. Tarkan
10. Serdar Ortaç
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11. Mabel Matiz
12. Teoman
13. Şebnem Ferah
14. Yıldız Tilbe
15. Hülya Avşar
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16. Göksel
17. Sıla
18. Simge
19. Edis
20. Hande Yener
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21. Nil Karaibrahimgil
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