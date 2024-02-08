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Ünlü Şarkıcıların Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz Dünyalar Tatlısı Küçüklük Halleri

Ünlü Şarkıcıların Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz Dünyalar Tatlısı Küçüklük Halleri

Effy
Effy - Onedio Editörü
08.02.2024 - 20:09

@clipboardturkey hesabı pop sanatçılarının küçüklük hallerini sıralayınca tatlılıklarına dayanamayıp bizler de derledik! Kimisinin tıpatıp aynı kaldığı, kimisinin epey değiştiği ünlüler ve çocukluk hallerini görmeniz gerek. 👇

Kaynak: https://twitter.com/clipboardturkey/s...
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1. Bülent Ersoy

1. Bülent Ersoy

2. Sezen Aksu

2. Sezen Aksu
2. Sezen Aksu

3. Gülben Ergen

3. Gülben Ergen

4. Barış Manço

4. Barış Manço

5. Zeki Müren

5. Zeki Müren
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6. Mahsun Kırmızıgül

6. Mahsun Kırmızıgül

7. Ajda Pekkan

7. Ajda Pekkan

8. Bengü

8. Bengü
8. Bengü

9. Tarkan

9. Tarkan
9. Tarkan

10. Serdar Ortaç

10. Serdar Ortaç
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11. Mabel Matiz

11. Mabel Matiz

12. Teoman

12. Teoman

13. Şebnem Ferah

13. Şebnem Ferah

14. Yıldız Tilbe

14. Yıldız Tilbe

15. Hülya Avşar

15. Hülya Avşar
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16. Göksel

16. Göksel

17. Sıla

17. Sıla

18. Simge

18. Simge

19. Edis

19. Edis

20. Hande Yener

20. Hande Yener
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21. Nil Karaibrahimgil

21. Nil Karaibrahimgil

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