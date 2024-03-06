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Sabır Taşı Olsa Çatlar! Hailey Bieber 'Bebek Düşürdü' İddialarına Daha Fazla Sessiz Kalamadı

Sabır Taşı Olsa Çatlar! Hailey Bieber 'Bebek Düşürdü' İddialarına Daha Fazla Sessiz Kalamadı

Justin Bieber
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
06.03.2024 - 19:50

Justin Bieber'la evlendiğinden beri yakasını yalan haberlerden kurtaramayan Hailey Bieber bir kez daha isyan etti. Önce hamilelik haberleri derken şimdi de bebek düşürdüğüne dair haberler çıktı ve ünlü model bu iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlendiğinden beri yakasını ne hayranlarından ne de yalan haberlerden kurtarabilen ünlü model Hailey Bieber bir gün yüzü görmedi desek yalan olmaz!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlendiğinden beri yakasını ne hayranlarından ne de yalan haberlerden kurtarabilen ünlü model Hailey Bieber bir gün yüzü görmedi desek yalan olmaz!

Hailey önce Selena Gomez dramasına karşı büyük bir savaş vermiş, Gomez'in fanlarının zorbalığına karşı ayrı bir savaş vermişti!

Hailey önce Selena Gomez dramasına karşı büyük bir savaş vermiş, Gomez'in fanlarının zorbalığına karşı ayrı bir savaş vermişti!

Yetmedi: Azıcık karnı hafiften çıkınca üst üste çıkan hamilelik haberlerine dayanamadı, isyan etti!

Yetmedi: Azıcık karnı hafiften çıkınca üst üste çıkan hamilelik haberlerine dayanamadı, isyan etti!

Model diye kilo almak yasak mı!? 👇

Geçtiğimiz günlerde bir de Hailey'nin babası ünlü çift için 'Dualarınızdan eksik etmeyin' tadında bir paylaşım yapınca önce boşanma haberleri çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir de Hailey'nin babası ünlü çift için 'Dualarınızdan eksik etmeyin' tadında bir paylaşım yapınca önce boşanma haberleri çıktı.
onedio.com

Söylenti söylentiyi doğurdu ve boşanma haberlerinin üzerine Hailey'nin bir bebek düşürdüğü iddiaları da eklendi.

Söylenti söylentiyi doğurdu ve boşanma haberlerinin üzerine Hailey'nin bir bebek düşürdüğü iddiaları da eklendi.
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Üstüste çıkan haberlere dayanamayan Hailey, nihayetinde Instagram hikayesinde patlama yaşadı!

Üstüste çıkan haberlere dayanamayan Hailey, nihayetinde Instagram hikayesinde patlama yaşadı!

Bu arada bilginize, TikTok'ta gördüğüm hikayeler ve bitmek bilmeyen haber öyküleri yüzde yüz yalan. Yoktan var edilmişler. Yalanlar ülkesinden geliyorlar. Belki bu hikayeleri beslemek eğlenceli geliyor olabilir ama yanlış olduğunu bilin. Keyfinizi kaçırdığım için üzgünüm.

Ne diyelim, Allah gerçekten sabır versin!

Ne diyelim, Allah gerçekten sabır versin!

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