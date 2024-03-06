Sabır Taşı Olsa Çatlar! Hailey Bieber 'Bebek Düşürdü' İddialarına Daha Fazla Sessiz Kalamadı

Bu arada bilginize, TikTok'ta gördüğüm hikayeler ve bitmek bilmeyen haber öyküleri yüzde yüz yalan. Yoktan var edilmişler. Yalanlar ülkesinden geliyorlar. Belki bu hikayeleri beslemek eğlenceli geliyor olabilir ama yanlış olduğunu bilin. Keyfinizi kaçırdığım için üzgünüm.