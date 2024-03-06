Sabır Taşı Olsa Çatlar! Hailey Bieber 'Bebek Düşürdü' İddialarına Daha Fazla Sessiz Kalamadı
Sabır Taşı Olsa Çatlar! Hailey Bieber 'Bebek Düşürdü' İddialarına Daha Fazla Sessiz Kalamadı
Justin Bieber'la evlendiğinden beri yakasını yalan haberlerden kurtaramayan Hailey Bieber bir kez daha isyan etti. Önce hamilelik haberleri derken şimdi de bebek düşürdüğüne dair haberler çıktı ve ünlü model bu iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlendiğinden beri yakasını ne hayranlarından ne de yalan haberlerden kurtarabilen ünlü model Hailey Bieber bir gün yüzü görmedi desek yalan olmaz!
Hailey önce Selena Gomez dramasına karşı büyük bir savaş vermiş, Gomez'in fanlarının zorbalığına karşı ayrı bir savaş vermişti!
Yetmedi: Azıcık karnı hafiften çıkınca üst üste çıkan hamilelik haberlerine dayanamadı, isyan etti!
Geçtiğimiz günlerde bir de Hailey'nin babası ünlü çift için 'Dualarınızdan eksik etmeyin' tadında bir paylaşım yapınca önce boşanma haberleri çıktı.
Söylenti söylentiyi doğurdu ve boşanma haberlerinin üzerine Hailey'nin bir bebek düşürdüğü iddiaları da eklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Üstüste çıkan haberlere dayanamayan Hailey, nihayetinde Instagram hikayesinde patlama yaşadı!
Ne diyelim, Allah gerçekten sabır versin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda