Bağcılar'a Gidecekken Yanlışlıkla Kendini Paris'te Bulan Emma Corrin'in Moda Haftası Kombini Hayatı Sorgulattı
Bağcılar'a Gidecekken Yanlışlıkla Kendini Paris'te Bulan Emma Corrin'in Moda Haftası Kombini Hayatı Sorgulattı
Dünyaca ünlü oyuncu Emma Corin, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Miu Miu defilesine katıldı. Corrin'in moda haftası kombini ise 'Bağcılar'a gidecekken yolu karıştırmış' dedirtti!
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Özellikle 'The Crown' dizisindeki Prenses Diana rolüyle hafızalara kazınan Emma Corrin, oyunculuğuyla herkesi mest etmişti.
Ancak ünlü oyuncu kişisel hayatında prenseslikten çok uzak: İlginç tarzını her fırsatta sergiliyor.
Oynadığı Prenses Diana karakteriyle hafızalara kazınınca, gerçek hayatta tarzıyla sık sık dumura uğrutmuyor değil...
Ünlü oyuncu şimdi de modelliğini yaptığı Miu Miu defilesine bu sefer izleyici olarak katıldı.
Ancak kendisinin saç ve kombini 'Bağcılar'a gidecekken yolu kaybetmiş' diye düşündürdü...
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Siz ünlü oyuncunun tarzını nasıl buldunuz?
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