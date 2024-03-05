Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bağcılar'a Gidecekken Yanlışlıkla Kendini Paris'te Bulan Emma Corrin'in Moda Haftası Kombini Hayatı Sorgulattı

Bağcılar'a Gidecekken Yanlışlıkla Kendini Paris'te Bulan Emma Corrin'in Moda Haftası Kombini Hayatı Sorgulattı

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
06.03.2024 - 01:00

Dünyaca ünlü oyuncu Emma Corin, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Miu Miu defilesine katıldı. Corrin'in moda haftası kombini ise 'Bağcılar'a gidecekken yolu karıştırmış' dedirtti!

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Özellikle 'The Crown' dizisindeki Prenses Diana rolüyle hafızalara kazınan Emma Corrin, oyunculuğuyla herkesi mest etmişti.

Özellikle 'The Crown' dizisindeki Prenses Diana rolüyle hafızalara kazınan Emma Corrin, oyunculuğuyla herkesi mest etmişti.

Ancak ünlü oyuncu kişisel hayatında prenseslikten çok uzak: İlginç tarzını her fırsatta sergiliyor.

Ancak ünlü oyuncu kişisel hayatında prenseslikten çok uzak: İlginç tarzını her fırsatta sergiliyor.

Oynadığı Prenses Diana karakteriyle hafızalara kazınınca, gerçek hayatta tarzıyla sık sık dumura uğrutmuyor değil...

Oynadığı Prenses Diana karakteriyle hafızalara kazınınca, gerçek hayatta tarzıyla sık sık dumura uğrutmuyor değil...

Ünlü oyuncu şimdi de modelliğini yaptığı Miu Miu defilesine bu sefer izleyici olarak katıldı.

Ünlü oyuncu şimdi de modelliğini yaptığı Miu Miu defilesine bu sefer izleyici olarak katıldı.

Ancak kendisinin saç ve kombini 'Bağcılar'a gidecekken yolu kaybetmiş' diye düşündürdü...

Ancak kendisinin saç ve kombini 'Bağcılar'a gidecekken yolu kaybetmiş' diye düşündürdü...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ünlü oyuncunun tarzını nasıl buldunuz?

Siz ünlü oyuncunun tarzını nasıl buldunuz?

Yorumlara buyurun! 👀

Yorumlara buyurun! 👀

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın