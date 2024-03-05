Harry Styles'ı Eşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Babası Zanneden Kullancının Delüzyon Seviyesi Pes Dedirtti

X (Twitter) birbirinden ilginç absürtlüklerle dolu ancak böylesini hiçbirimiz görmedik! Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles'ı eşi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı babası zanneden X kullanıcısının delüzyon seviyesi hafiften korkutmadı değil...