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Harry Styles'ı Eşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Babası Zanneden Kullancının Delüzyon Seviyesi Pes Dedirtti

Harry Styles'ı Eşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Babası Zanneden Kullancının Delüzyon Seviyesi Pes Dedirtti

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
05.03.2024 - 21:45

X (Twitter) birbirinden ilginç absürtlüklerle dolu ancak böylesini hiçbirimiz görmedik! Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles'ı eşi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı babası zanneden X kullanıcısının delüzyon seviyesi hafiften korkutmadı değil...

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X'e (Twitter) girince insan neyle karşılaşacağına emin olamıyor ancak bunu hiç beklemiyorduk!

X'e (Twitter) girince insan neyle karşılaşacağına emin olamıyor ancak bunu hiç beklemiyorduk!

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı buluşturan bu ilginç olay görenleri şoke etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı buluşturan bu ilginç olay görenleri şoke etti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı buluşturan bu ilginç olay görenleri şoke etti.

Bir başka X kullanıcısının dikkatini çekince ortaya çıkan bu kullanıcı Harry Styles'ı eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise babası zannediyor.

Bir başka X kullanıcısının dikkatini çekince ortaya çıkan bu kullanıcı Harry Styles'ı eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise babası zannediyor.
twitter.com

Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetlerine cevap veren kullanıcı, Cumhurbaşkanı'na 'babacığım' diye sesleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetlerine cevap veren kullanıcı, Cumhurbaşkanı'na 'babacığım' diye sesleniyor.
twitter.com

Ayrıca sözde eşiyle bir türlü yıldızı da barışmıyor: Kendi kendine Harry Styles ile kavga ediyor...

Ayrıca sözde eşiyle bir türlü yıldızı da barışmıyor: Kendi kendine Harry Styles ile kavga ediyor...
twitter.com
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Ayrıca bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak, Harry Styles'ın bebeğin babası olduğunu da iddia ediyor.

Ayrıca bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak, Harry Styles'ın bebeğin babası olduğunu da iddia ediyor.
twitter.com

En son Harry Styles ile ilişkiyi sonlandırmış gibi duruyor.

En son Harry Styles ile ilişkiyi sonlandırmış gibi duruyor.
twitter.com

Kullanıcının profili tamamen bu tür paylaşımlarla dolu: İnternette çok şey gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz.

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