Harry Styles'ı Eşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Babası Zanneden Kullancının Delüzyon Seviyesi Pes Dedirtti
Harry Styles'ı Eşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Babası Zanneden Kullancının Delüzyon Seviyesi Pes Dedirtti
X (Twitter) birbirinden ilginç absürtlüklerle dolu ancak böylesini hiçbirimiz görmedik! Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles'ı eşi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı babası zanneden X kullanıcısının delüzyon seviyesi hafiften korkutmadı değil...
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X'e (Twitter) girince insan neyle karşılaşacağına emin olamıyor ancak bunu hiç beklemiyorduk!
Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı buluşturan bu ilginç olay görenleri şoke etti.
Bir başka X kullanıcısının dikkatini çekince ortaya çıkan bu kullanıcı Harry Styles'ı eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise babası zannediyor.
Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetlerine cevap veren kullanıcı, Cumhurbaşkanı'na 'babacığım' diye sesleniyor.
Ayrıca sözde eşiyle bir türlü yıldızı da barışmıyor: Kendi kendine Harry Styles ile kavga ediyor...
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Ayrıca bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak, Harry Styles'ın bebeğin babası olduğunu da iddia ediyor.
En son Harry Styles ile ilişkiyi sonlandırmış gibi duruyor.
Kullanıcının profili tamamen bu tür paylaşımlarla dolu: İnternette çok şey gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz.
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