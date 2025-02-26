Büyük Törene Sayılı Gün! 2025 Oscar Adayı Filmleri Nereden İzleyebiliriz?
Büyük Törene Sayılı Gün! 2025 Oscar Adayı Filmleri Nereden İzleyebiliriz?
97. Oscar Ödül Töreni'ne çok az bir zaman kaldı. Yılın en iyi filmlerinin yarışacağı gecede 'En iyi film' dalında aday filmler hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız bu içerik tam size göre! Oscar adayı filmleri nereden izleyeceğinizi bilmiyorsanız bekleriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yılında 97. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin (Oscar) için geri sayım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Mart 2025 tarihinde Los Angeles'taki Dolby Theatre'da, sunuculuğunu Conan O'Brien'ın yapacağı geceye az bir zaman kala aday filmleri izlemek isteyenler için kolları sıvadık.
Emilia Perez - Mubi
Anora - 1 Nisan'a kadar yayınlanmayacak
The Brutalist - sinemalarda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Complete Unknown - sinemalarda
Conclave - sinemalarda
Dune: Part Two - BluTV
I'm Still Here - 28 Şubat'ta sinemalarda
Nickel Boys - Amazon Prime
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Substance - Mubi
Wicked - 22 Nisan'a kadar yayınlanmayacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın