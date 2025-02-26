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Büyük Törene Sayılı Gün! 2025 Oscar Adayı Filmleri Nereden İzleyebiliriz?

Büyük Törene Sayılı Gün! 2025 Oscar Adayı Filmleri Nereden İzleyebiliriz?

film Oscar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2025 - 19:08 Son Güncelleme: 26.02.2025 - 19:40

97. Oscar Ödül Töreni'ne çok az bir zaman kaldı. Yılın en iyi filmlerinin yarışacağı gecede 'En iyi film' dalında aday filmler hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız bu içerik tam size göre! Oscar adayı filmleri nereden izleyeceğinizi bilmiyorsanız bekleriz...

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2025 yılında 97. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin (Oscar) için geri sayım başladı.

2025 yılında 97. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin (Oscar) için geri sayım başladı.

Bu sene 10 film, En İyi Film kategorisinde yarışıyor!

2 Mart 2025 tarihinde Los Angeles'taki Dolby Theatre'da, sunuculuğunu Conan O'Brien'ın yapacağı geceye az bir zaman kala aday filmleri izlemek isteyenler için kolları sıvadık.

2 Mart 2025 tarihinde Los Angeles'taki Dolby Theatre'da, sunuculuğunu Conan O'Brien'ın yapacağı geceye az bir zaman kala aday filmleri izlemek isteyenler için kolları sıvadık.

En İyi Film kategorisinde aday olan filmleri nereden izleyebileceğinizi sizler için derledik.

Emilia Perez - Mubi

Emilia Perez - Mubi

Müzikal-dram türündeki film, Meksikalı bir kartelin, kadın olarak hayatına devam etmek istemesi ve kimlik değiştirme sürecini konu alıyor. Filmde bu değişime yardım eden avukatın gözünden anlatılan olaylar, suç dünyası ile kişisel kimlik mücadelesini iç içe geçiriyor.

Anora - 1 Nisan'a kadar yayınlanmayacak

Anora - 1 Nisan'a kadar yayınlanmayacak

New York’ta yaşayan genç bir striptizci olan Anora, bir Rus oligarkın oğluyla romantik bir ilişkiye girer. Ancak bu ilişkinin, onun hayatını tamamen değiştirecek tehlikeli sonuçları olur. Yönetmen Sean Baker, yine alt sınıfların hikayesini enerjik ve gerçekçi bir dille anlatıyor.

The Brutalist - sinemalarda

The Brutalist - sinemalarda

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’ya göç eden Macar bir mimarın, sanatı, kimliği ve ailesi arasında sıkışmış hayatını konu alıyor. Mimar, savaş sonrası yeni bir dünya inşa etmeye çalışırken kendini karmaşık ilişkilerin içinde buluyor. Film, çağdaş mimarlık ve göçmen deneyimine dair bir drama sunuyor.

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A Complete Unknown - sinemalarda

A Complete Unknown - sinemalarda

Efsanevi müzisyen Bob Dylan’ın kariyerinin erken dönemlerini anlatan biyografik film. Dylan’ın folk müzikten rock’a geçiş sürecini, Joan Baez ve diğer müzisyenlerle olan ilişkisini merkeze alıyor. Timothée Chalamet, Dylan’ı canlandırıyor.

Conclave - sinemalarda

Conclave - sinemalarda

Papa’nın ölümüyle başlayan film, yeni Papa’nın seçileceği Kardinaller Konseyi’ni konu alıyor. Ancak seçim sürecinde ortaya çıkan sırlar ve entrikalar, Vatikan’da büyük bir kaos yaratıyor. Ralph Fiennes’in başrolünde olduğu film, gerilim ve siyasi drama unsurları taşıyor.

Dune: Part Two - BluTV

Dune: Part Two - BluTV

Frank Herbert’ün klasik bilim kurgu romanından uyarlanan devam filmi, Paul Atreides’in Fremen halkıyla birleşerek Arrakis gezegeninin kontrolü için açtığı savaşı anlatıyor. Güç, ihanet ve kader temalarını işleyen epik bir bilim kurgu destanı.

I'm Still Here - 28 Şubat'ta sinemalarda

I'm Still Here - 28 Şubat'ta sinemalarda

1971'de Brezilya'da, askeri diktatörlük döneminde eski milletvekili Rubens Paiva gözaltına alındıktan sonra kaybolur. Eşi Eunice Paiva, beş çocuğuyla birlikte hem ailesini korumaya hem de kocasının akıbetini öğrenmeye çalışırken, adalet için cesur bir mücadeleye girişir.

Nickel Boys - Amazon Prime

Nickel Boys - Amazon Prime

Colson Whitehead’in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan film, 1960’larda Florida’daki acımasız bir ıslahevinde geçen olayları konu alıyor. Irkçılık, adalet ve insan onuru üzerine sert bir toplumsal eleştiri sunuyor.

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The Substance - Mubi

The Substance - Mubi

Beden algısı, güzellik takıntısı ve ünlü olma hırsı üzerine cesur bir korku-gerilim filmi. Film, yaşlanmaya karşı mücadele eden bir kadının gizemli bir tedavi yöntemi keşfetmesini ve bunun sonucunda yaşadığı dehşet verici dönüşümü konu alıyor.

Wicked - 22 Nisan'a kadar yayınlanmayacak

Wicked - 22 Nisan'a kadar yayınlanmayacak

Broadway müzikalinden uyarlanan film, 'Oz Büyücüsü' hikayesinin öncesini anlatıyor. Kötü Cadı Elphaba ve İyi Cadı Glinda’nın dostluklarının, rekabetlerinin ve büyü dünyasındaki kaderlerinin nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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