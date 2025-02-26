Favori Filmlerden Yakalanan Küçük Detayları Görünce Onlara Bakış Açınız Değişecek!
Favori Filmlerden Yakalanan Küçük Detayları Görünce Onlara Bakış Açınız Değişecek!
Bazı filmler vardır ki büyük bir dikkatle izler ve tüm detaylara hakim oluruz. En favori filmlerimizi tekrar tekrar izlediğimizden filme dair her şeyi ezberlememiz de kaçınılmaz olur. X'te bir kullanıcı takipçilerinden favori filmleriyle ilgili bir detayı paylaşmalarını istedi. Birbirinden farklı filmlerde oldukça etkileyici detaylar böylece gün yüzüne çıkmış oldu.
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Hayranları tarafından çokça sevilen filmler, ezberlenene kadar defalarca izlenebiliyor.
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X'te bir kullanıcı, takipçilerine favori filmlerinden küçük detayları sorarak ortalığın şenlenmesine vesile oldu.
"Despicable Me'deki Gru, çocuklarının karnavalda kazanmasına yardım etmişti."
"Rose yarı batık teknenin tepesindeyken ⛴️ ve yanında ölümden eşit derecede korkan başka bir adam gördüğünde."
Shutter Island'daki bu sigara yakma sahnesi...
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"Scream 6'da Ritchie'yi hayatı boyunca gördük."
"Sessiz kaosun ortasında sadece Zendaya'nın sesi."
"2004 yapımı hit film 'Without a Paddle' gerçek bir hikayeye dayanıyordu."
"Gerald's Game filminin başında radyoda bir suçludan bahsediliyordu."
"Network'te Diana Christensen ile Howard Beale'in birbirleriyle konuştuğunu hiç görmüyoruz."
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"En sevdiklerimden biri olan Barbie 2023'te, Billy'nin şarkısının her sahnede arka planda çalmasına bayılıyorum."
"Eternal Sunshine of the Spotless Mind'da başlangıçta çalan tema, sonunda Joel ve Clementine'in ses kliplerini içeriyor."
"Animatörlerin Güzel ve Çirkin'in sonunda yeni bir dans çizmeye vakitleri olmadı."
"Kingsman: Gizli Servis'te Valentine'ın güvenlik çipleri sunucuların kafalarını havaya uçurduğunda, bunu renkli bir şekilde yaptığını, çünkü kandan nefret ettiğini söylüyor."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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