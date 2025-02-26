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Favori Filmlerden Yakalanan Küçük Detayları Görünce Onlara Bakış Açınız Değişecek!

Favori Filmlerden Yakalanan Küçük Detayları Görünce Onlara Bakış Açınız Değişecek!

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2025 - 15:32

Bazı filmler vardır ki büyük bir dikkatle izler ve tüm detaylara hakim oluruz. En favori filmlerimizi tekrar tekrar izlediğimizden filme dair her şeyi ezberlememiz de kaçınılmaz olur. X'te bir kullanıcı takipçilerinden favori filmleriyle ilgili bir detayı paylaşmalarını istedi. Birbirinden farklı filmlerde oldukça etkileyici detaylar böylece gün yüzüne çıkmış oldu.

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Hayranları tarafından çokça sevilen filmler, ezberlenene kadar defalarca izlenebiliyor.

Hayranları tarafından çokça sevilen filmler, ezberlenene kadar defalarca izlenebiliyor.

Türü ne olursa olsun izleyicinin etkilendiği filmleri defalarca kez izlemesi bilinen bir gerçek. Bu da filme dair tüm detayları ezberlemek anlamına geliyor.

X'te bir kullanıcı, takipçilerine favori filmlerinden küçük detayları sorarak ortalığın şenlenmesine vesile oldu.

X'te bir kullanıcı, takipçilerine favori filmlerinden küçük detayları sorarak ortalığın şenlenmesine vesile oldu.
twitter.com

Birbirinden güzel detaylarla birlikte bu filmlere bakış açınızın değişeceğinden eminiz! Gelin, o detaylara birlikte bakalım:

"Despicable Me'deki Gru, çocuklarının karnavalda kazanmasına yardım etmişti."

"Despicable Me'deki Gru, çocuklarının karnavalda kazanmasına yardım etmişti."

Başta çocuklara uzak ve soğuk bir karakter çizerken, ondaki gelişimin kapılarını açan bu davranışı oldukça etkileyiciydi.

"Rose yarı batık teknenin tepesindeyken ⛴️ ve yanında ölümden eşit derecede korkan başka bir adam gördüğünde."

"Rose yarı batık teknenin tepesindeyken ⛴️ ve yanında ölümden eşit derecede korkan başka bir adam gördüğünde."

'İki yabancı arasındaki çok samimi bir bağ.'

Shutter Island'daki bu sigara yakma sahnesi...

Shutter Island'daki bu sigara yakma sahnesi...

Bilen bilir, Teddy asla kendi sigarasını yakmaz.

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"Scream 6'da Ritchie'yi hayatı boyunca gördük."

"Scream 6'da Ritchie'yi hayatı boyunca gördük."

'Bir bakıma sanatına tutkuyla bağlı olması güzel bir şey ve daha iyi bir yola girseydi büyük bir yapımcı olabileceği trajik bir durum olurdu. Bu eklenen nüans onu benim en sevdiğim kötü adam yaptı.'

"Sessiz kaosun ortasında sadece Zendaya'nın sesi."

"2004 yapımı hit film 'Without a Paddle' gerçek bir hikayeye dayanıyordu."

"2004 yapımı hit film 'Without a Paddle' gerçek bir hikayeye dayanıyordu."

'Ancak hikayede neyin gerçek olduğunu hiç söylemediler'

"Gerald's Game filminin başında radyoda bir suçludan bahsediliyordu."

"Gerald's Game filminin başında radyoda bir suçludan bahsediliyordu."

Bu detayı yakalayan var mı?

"Network'te Diana Christensen ile Howard Beale'in birbirleriyle konuştuğunu hiç görmüyoruz."

"Network'te Diana Christensen ile Howard Beale'in birbirleriyle konuştuğunu hiç görmüyoruz."

Eski bir film olmasına rağmen oldukça güçlü olan Network'teki bu detay oldukça etkileyici.

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"En sevdiklerimden biri olan Barbie 2023'te, Billy'nin şarkısının her sahnede arka planda çalmasına bayılıyorum."

"En sevdiklerimden biri olan Barbie 2023'te, Billy'nin şarkısının her sahnede arka planda çalmasına bayılıyorum."

Müzikleri ve renkli görselleriyle beğeni toplayan Barbie'deki bu müzik detayını yakalamış mıydınız?

"Eternal Sunshine of the Spotless Mind'da başlangıçta çalan tema, sonunda Joel ve Clementine'in ses kliplerini içeriyor."

"Eternal Sunshine of the Spotless Mind'da başlangıçta çalan tema, sonunda Joel ve Clementine'in ses kliplerini içeriyor."

Hassas kalpliler için oldukça dokunaklı olan bu detay hakkında biraz düşünmek istiyorum...

"Animatörlerin Güzel ve Çirkin'in sonunda yeni bir dans çizmeye vakitleri olmadı."

"Animatörlerin Güzel ve Çirkin'in sonunda yeni bir dans çizmeye vakitleri olmadı."

'Uyuyan Güzel'deki son danstan animasyonu geri dönüştürdüler.'

"Kingsman: Gizli Servis'te Valentine'ın güvenlik çipleri sunucuların kafalarını havaya uçurduğunda, bunu renkli bir şekilde yaptığını, çünkü kandan nefret ettiğini söylüyor."

"Kingsman: Gizli Servis'te Valentine'ın güvenlik çipleri sunucuların kafalarını havaya uçurduğunda, bunu renkli bir şekilde yaptığını, çünkü kandan nefret ettiğini söylüyor."

İnce düşünülmüş bir sahne ve güzel yakalanmış bir detay!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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