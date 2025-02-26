Arnold Schwarzenegger'in Oğlu Patrick, The White Lotus'taki Rolü İçin 'Torpil' İddialarına Yanıt Verdi
Arnold Schwarzenegger'in Oğlu Patrick, The White Lotus'taki Rolü İçin 'Torpil' İddialarına Yanıt Verdi
Amerika yapımı kara komedi-drama antolojisi televizyon dizisi The White Lotus, üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluştu. Dizide rol alan Patrick Schwarzenegger, babası aktör ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger'in torpil yaptığı iddialarıyla sık sık karşılaşıyor. Bu iddiaların ardından Patrick, ilk kez açıklamada bulundu.
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Sayısız filme imza atan Arnold Schwarzenegger'in oğlu Patrick de tıpkı kendisi gibi bir oyuncu.
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Şimdilerde 3. sezonuyla ekrana gelen The White Lotus da onlardan biri.
Dizide rol alan Patrick, bu rolü babası sayesinde aldığı iddialarına daha fazla dayanamayarak yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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